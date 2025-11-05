Estudante indígena da Estadual do Amapá é destaque em prêmio que reconhece universitários transformadores

Tiriyo, estudante de Direito da Universidade do Estado do Amapá, foi finalista do Prêmio Na Prática 2025 por seu trabalho em políticas públicas e tecnologia aplicada à defesa territorial.

O estudante Glauber Wiyampo Tiriyo, de 30 anos, aluno de Direito da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), foi um dos 15 finalistas nacionais do Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2025, que reconhece jovens brasileiros por suas trajetórias de impacto social, científico e econômico.

Glauber se destacou por sua atuação na defesa dos direitos dos povos indígenas em contexto urbano e pelo uso da tecnologia como ferramenta de autonomia e gestão territorial. À frente da Associação dos Indígenas em Contexto Urbano de Macapá (SAPTI), ele representa mais de 350 pessoas e tem sido uma das vozes mais ativas na formulação de políticas públicas voltadas à inclusão social, qualificação profissional e geração de renda para indígenas que vivem nas cidades.

Sob sua liderança, a SAPTI organizou o 1º Seminário sobre Indígenas em Contexto Urbano no Amapá, evento histórico que promoveu o diálogo entre comunidades tradicionais, gestores públicos e representantes do governo, antecipando debates estratégicos para a COP 30, que será realizada em Belém.

Glauber também coordenou a Formação de Jovens em Gestão Territorial, capacitando 15 jovens indígenas no uso de drones e tecnologias ambientais para o monitoramento e defesa de territórios, fortalecendo a autonomia comunitária e a participação das novas gerações na gestão ambiental.

Atualmente, ele concilia os estudos com cargos na Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Amapá, onde atua na articulação de políticas de emprego e empreendedorismo para populações vulneráveis, além de contribuir com a comunicação institucional e o acompanhamento de pautas de inclusão em um gabinete legislativo.

O Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário, promovido pela organização Na Prática, teve mais de 8 mil candidaturas iniciadas e celebrou os vencedores e finalistas em cerimônia realizada em São Paulo, no dia 3 de novembro, reunindo lideranças empresariais, educacionais e sociais de todo o país.

Foto de capa: Eduardo Frazão

Curtir isso: Curtir Carregando...