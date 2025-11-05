quarta-feira, novembro 5, 2025
AmapáEducação

Estudante indígena da Estadual do Amapá é destaque em prêmio que reconhece universitários transformadores

Livia Almeida

Tiriyo, estudante de Direito da Universidade do Estado do Amapá, foi finalista do Prêmio Na Prática 2025 por seu trabalho em políticas públicas e tecnologia aplicada à defesa territorial.

O estudante Glauber Wiyampo Tiriyo, de 30 anos, aluno de Direito da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), foi um dos 15 finalistas nacionais do Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2025, que reconhece jovens brasileiros por suas trajetórias de impacto social, científico e econômico.

Glauber se destacou por sua atuação na defesa dos direitos dos povos indígenas em contexto urbano e pelo uso da tecnologia como ferramenta de autonomia e gestão territorial. À frente da Associação dos Indígenas em Contexto Urbano de Macapá (SAPTI), ele representa mais de 350 pessoas e tem sido uma das vozes mais ativas na formulação de políticas públicas voltadas à inclusão social, qualificação profissional e geração de renda para indígenas que vivem nas cidades.

Sob sua liderança, a SAPTI organizou o 1º Seminário sobre Indígenas em Contexto Urbano no Amapá, evento histórico que promoveu o diálogo entre comunidades tradicionais, gestores públicos e representantes do governo, antecipando debates estratégicos para a COP 30, que será realizada em Belém.

Glauber também coordenou a Formação de Jovens em Gestão Territorial, capacitando 15 jovens indígenas no uso de drones e tecnologias ambientais para o monitoramento e defesa de territórios, fortalecendo a autonomia comunitária e a participação das novas gerações na gestão ambiental.

Atualmente, ele concilia os estudos com cargos na Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Amapá, onde atua na articulação de políticas de emprego e empreendedorismo para populações vulneráveis, além de contribuir com a comunicação institucional e o acompanhamento de pautas de inclusão em um gabinete legislativo.

O Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário, promovido pela organização Na Prática, teve mais de 8 mil candidaturas iniciadas e celebrou os vencedores e finalistas em cerimônia realizada em São Paulo, no dia 3 de novembro, reunindo lideranças empresariais, educacionais e sociais de todo o país.

Foto de capa: Eduardo Frazão

