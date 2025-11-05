Sebrae e Ifood promovem palestra sobre vendas no delivery nesta quarta (5)

Parceria entre Sebrae e Ifood visa fortalecer os negócios de alimentação e bebidas

Maria Cândida Ferreira

Colaboração: Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com o iFood, realizam a Palestra ‘Como vender mais no delivery’ que ocorrerá na sede da instituição, no Auditório Campos do Laguinho, nesta quarta-feira (5), às 19h. A capacitação é voltada para empresários do segmento de alimentos e bebidas que desejam aprimorar estratégias, melhorar a operação e aumentar resultados nas plataformas de entrega.

Segundo a gestora do Projeto Gastronomia Tucuju no Amapá, Tatiane Negrão, a iniciativa foi pensada para apoiar a competitividade e a inovação no setor. “O mercado de delivery segue em constante crescimento e o iFood é o aplicativo mais conhecido e utilizado no país, nosso papel é oportunizar esse tipo de aproximação comercial para os nossos empresários locais possam se posicionar melhor, fidelizar clientes e aumentar o faturamento”, destacou, Tatiane Negrão.

Conteúdo

A palestra será conduzida pela coordenadora comercial do iFood, Tamylle Sousa, que apresentará orientações práticas para impulsionar vendas no delivery, como: melhores práticas para o gerenciamento de cardápios online, estratégias de marketing e promoções dentro do aplicativo, a importância da gestão de avaliações e do relacionamento com o cliente e dicas para otimizar a logística e a operação de entrega.

Os participantes poderão trocar experiências, esclarecer dúvidas e identificar oportunidades de melhoria nos próprios negócios, com foco na otimização de processos e na qualidade do atendimento.

Inscrições

A Palestra ‘Como vender mais no delivery’ possui vagas limitadas. Os interessados podem se inscrever via internet, pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/como-vender-mais-no-delivery/3189636. O valor do investimento é de R$ 40 reais. Mais informações com a gestora do Projeto Gastronomia Tucuju, Tatiane Negrão, pelo contato (96) 99188-5133.

Coordenação

A iniciativa é uma realização do Sebrae em parceria com o Ifood, coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços (UAC-CS), Vania Chermont; e pela gestora do projeto Gastronomia Tucuju no Amapá, Tatiane Negrão.

Serviço:

Sebrae no Amapá

