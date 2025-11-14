Sebrae promove Seminário de Diversidade e Inclusão com foco em empreendedorismo representativo

Evento gratuito reúne especialistas e empreendedores para fortalecer práticas inclusivas nos negócios no Amapá

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o ‘Seminário de Diversidade e Inclusão’, voltado a públicos sub-representados – como mulheres, povos indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência -, e demais grupos que enfrentam barreiras de acesso ao empreendedorismo. O evento é gratuito e ocorre na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, na terça, 18 de novembro, das 18h30 às 22h30.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (UAR), Denise Nunes, a iniciativa reforça o compromisso da entidade com a justiça econômica e ampliação de oportunidades. “Fomentar o empreendedorismo inclusivo é essencial para reduzir essas desigualdades e garantir que diferentes trajetórias possam construir renda, autonomia e protagonismo. Este seminário cria um espaço seguro para diálogo, formação e fortalecimento de redes”, destacou a gerente, Denise Nunes.

Conteúdo

A programação inclui acolhimento musical, cerimônia de abertura e duas palestras com convidadas renomadas nacionalmente. O objetivo é estimular reflexões sobre inclusão, equidade, representatividade e transformação social por meio do empreendedorismo, além de incentivar que os participantes troquem experiências e se reconheçam como agentes ativos na construção de ambientes mais justos e acolhedores dentro e fora dos negócios.

Palestrantes

A jornalista e apresentadora da TV Globo, Valéria Almeida, ministra a palestra ‘Diversidade, Equidade e Inclusão’, e irá abordar práticas essenciais para promover respeito e pertencimento nas organizações. Em seguida, a ex-ginasta Laís Souza apresenta a palestra ‘O Poder da Transformação’, e compartilhará reflexões sobre superação, resiliência e reconstrução de trajetórias.

Coordenação

A iniciativa faz parte do Projeto Agência Macapá, sob a coordenação da gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (UAR), Denise Nunes; e da gestora de projetos de atendimentos, Lailla Gomes.

Programação

Data: 18.11.2025 – Terça-Feira

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Hora: 18h30 – Credenciamento

Hora: 18h30 às 19h15 – Acolhimento – música ao vivo

Hora: 19h15 – Cerimônia de abertura

Hora: 19h30 – Palestra ‘Diversidade, Equidade e Inclusão’ com Valéria Almeida

Hora: 20h30 – Palestra ‘O Poder da Transformação’ com Laís Souza

Hora: 21h30 – Encerramento.

Serviço:

Sebrae no Amapá

