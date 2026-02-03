Com orientação do Sebrae, pescadores se preparam para acessar crédito articulado pelo MIDR

O Mutirão de Crédito do MIDR contou com a apresentação do Sebrae sobre planejamento financeiro e organização dos negócios da pesca

Isabel Ubaiara

Para fortalecer a Cadeia Produtiva do Pescado, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) participou na sede da Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado do Amapá (FEPAP), do Mutirão do Microcrédito Pertinho da Gente, com foco na Rota do Pescado, que ocorreu na última quarta-feira (28), 10h. A iniciativa é do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA) e as instituições financeiras Banco da Amazônia (Basa) e Caixa Econômica Federal.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, ressaltou durante o evento que a instituição atua como elo entre pescadores artesanais, piscicultores e produtores rurais e as políticas públicas de crédito produtivo.

“O pescador que busca acessar o microcrédito articulado pelo MIDR encontra no Sebrae o suporte necessário para organizar o negócio, planejar financeiramente e compreender as melhores formas de utilização dos recursos. Nosso trabalho é garantir que esse acesso aconteça de maneira responsável e sustentável”, explicou a diretora Suelem Amoras.

A atuação do Sebrae no estado dialoga com as ações do Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que coordena iniciativas de inclusão produtiva, como a Rota do Pescado. A estratégia busca impulsionar a pesca artesanal e ampliar o acesso ao crédito.

Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o incentivo ao microcrédito produtivo representa uma ferramenta importante para impulsionar a economia local e apoiar comunidades tradicionais ligadas à pesca e à produção aquícola. “O Amapá possui mais de 14 mil pescadores filiados às colônias e à federação, o que evidencia o potencial econômico do setor”, destacou o ministro Waldez Góes.

A vice-presidente da Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado do Amapá (FEPAP) e membro do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Kindole Viana, ressaltou que a parceria com o Sebrae contribui para aproximar os pescadores das políticas públicas.

“O empreendedorismo está presente na atividade pesqueira, e o acesso à orientação técnica e ao crédito estimula quem vive da pesca”, afirmou Kindole Viana.

Atendimento

O Projeto de Desenvolvimento da Cadeia de Produção Animal do Sebrae no Amapá, conduzido pela Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), oferece acompanhamento técnico e consultorias especializadas voltadas à pesca e à piscicultura no estado.

Os serviços do projeto incluem a legalização da propriedade e do empreendimento rural, como georreferenciamento, Cadastro Ambiental Rural (CAR), licenciamento ambiental e outorga de água para uso na aquicultura. Também abrange consultorias de gestão e tecnologia, com foco na elaboração de planos de negócios, gestão da propriedade rural, associativismo e cooperativismo, implantação de projetos de produção aquícola e melhoria dos processos produtivos para o cultivo de camarão e peixes, além de estudos de viabilidade econômica e produtiva.

Nos últimos cinco anos, o projeto já capacitou mais de 800 pessoas e atende mensalmente 258 produtores, entre piscicultores, agricultores e pescadores, o que contribui para o desenvolvimento sustentável do setor no estado.

Microcrédito

O Sebrae atua como ponte entre produtores e as políticas públicas de crédito, oferecidas por bancos públicos e programas federais. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) articula modalidades como o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), voltado a pescadores artesanais, que pode disponibilizar financiamentos de até cerca de R$ 21 mil, com valores que variam conforme o perfil do produtor e a instituição financeira.

Para piscicultores, há linhas como o Pronaf B, que oferece crédito com juros reduzidos, prazos mais longos e bônus de adimplência, com limites definidos de acordo com as regras do programa e a análise do agente financeiro.

O Sebrae facilita o acesso a esses benefícios por meio de orientação técnica, apoio na organização do negócio, auxílio na regularização documental e atendimento em mutirões de microcrédito. Ao capacitar, articular e organizar os empreendedores, a instituição viabiliza para que o crédito seja utilizado de forma produtiva e gere desenvolvimento econômico.

Serviço

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...