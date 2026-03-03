terça-feira, março 3, 2026
Curso de closer digital é alternativa para quem busca nova profissão

Livia Almeida

Função é focada em fechar vendas de alto valor, como infoprodutos, mentorias e cursos on-line

O mercado digital está em expansão no Brasil, tendo se consolidado como uma das principais frentes de inovação e geração de oportunidades. Segundo levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a criação de conteúdo digital cresceu 30% entre 2023 e 2024, impulsionando o mercado brasileiro com mais de 389 postos de trabalho criados no período.

O crescimento do setor tem remodelado o mercado de trabalho, sendo responsável pelo surgimento de novas profissões, como a de closer digital, profissional responsável por fechar vendas de alto valor, ou high-ticket, como infoprodutos, mentorias e cursos on-line.

A profissão de closer digital se destaca por oferecer a flexibilidade do trabalho remoto e ganhos que podem chegar a R$ 10 mil mensais, de acordo com a informação do segmento. A função não exige experiência prévia ou diploma específico. O foco da formação está no aprendizado de um método comercial, que pode ser adquirido em cursos de economia.

Como ingressar no mercado

Diferente de vendedores tradicionais, o closer digital atua na etapa final do funil de vendas, recebendo potenciais clientes, os leads, já qualificados para realizar a conversa de fechamento, que pode ser realizada por meio de videoconferência ou mensagens.

A formação em closer digital pode facilitar a entrada em uma nova profissão, sendo considerada uma das formas mais rápidas de transição de carreira no mercado digital para quem busca trabalhar remotamente.

A possibilidade de rápida inserção no mercado de trabalho é considerada já que as formações na área costumam ser práticas e intensivas, com duração de aproximadamente 12 semanas. Além disso, não é necessário ter muitos seguidores, ser extrovertido ou ter experiência prévia em vendas, o que faz com que closer digital seja um dos cursos em alta.

A formação ensina um processo de vendas consultivas baseado em treinamento e estratégia. O foco do treinamento são técnicas de negociação, escuta ativa, contorno de objeções e persuasão, conforme informações do mercado.

Para a especialista em vendas, Juliana Feffer, o trabalho do closer digital vai muito além de vender. “É uma profissão que valoriza a empatia e a capacidade de entender as necessidades do cliente. O foco está em criar uma conexão genuína para que o cliente tenha certeza de que tomou a decisão certa.”

Diante da necessidade de infoprodutos converter leads em clientes, tendo em vista a expansão do mercado digital brasileiro, o número de vagas abertas para closers é grande, conforme revelam anúncios que podem ser encontrados em plataformas como LinkedIn e Glassdoor.

Responsabilidades e habilidades

As responsabilidades do closer digital incluem entender as necessidades do cliente, apresentar propostas personalizadas, superar objeções, fechar negócios e manter relacionamento pós-venda.

Entre as habilidades consideradas essenciais estão comunicação clara, escuta ativa, empatia, capacidade de negociação, conhecimento do produto ou serviço e resiliência.

“Ser closer digital não é sobre ter talento. É sobre ter processo, treino e intenção”, destaca a mentora Bia Assumpção.

