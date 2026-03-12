Sebrae recebe evento Rotas pra Elas do MIDR e incentiva autonomia econômica de mulheres

Programação ofereceu capacitações, rodadas de negócios e serviços voltados a empreendedoras da agricultura familiar, artesanato e cadeias da biodiversidade

Isabel Ubaiara

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) atuou como parceiro do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) na realização do evento Rotas Pra Elas – Edição Amapá, que acontece na sede do Sebrae, em Macapá, nos dias 12 e 13 de março, das 8h às 17h. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a autonomia econômica e social de mulheres rurais e realiza simultaneamente, na programação, capacitações, rodadas de negócios e serviços de cidadania, além de atendimentos de saúde e acesso a crédito produtivo.

O evento celebrou o Dia Internacional da Mulher e destacou o protagonismo de mulheres que atuam na agricultura familiar, no artesanato e em outras atividades ligadas à biodiversidade amazônica.

Na ocasião, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Josiel Alcolumbre, saudou todas as mulheres presentes e enalteceu a trajetória e as histórias de quem constrói e transforma o estado e o país.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, ressaltou a importância do protagonismo feminino nos negócios e reforçou que o Sebrae é um espaço de apoio a todas as empreendedoras, seja para quem já tem um pequeno negócio, para quem é produtora rural, artesã ou está começando a empreender, a instituição está presente para apoiar cada iniciativa, independente do setor de atuação.

“Se prestarmos atenção no nosso dia a dia, veremos quantos produtos que consumimos são feitos por mulheres, desde alimentos produzidos por agricultoras, como o mel, até peças criadas por artesãs e empreendedoras da nossa região, como a roupa que estou usando hoje. Hoje temos duas mulheres na diretoria do Sebrae, eu e a superintendente, Alcilene Cavalcante; mais de 50% do nosso quadro técnico é formado por mulheres. Isso mostra a força e a capacidade feminina de liderar, inovar e transformar”, disse a diretora, Suelem Amoras.

MIDR

A ação integra a estratégia das Rotas de Integração Nacional do Governo Federal para estimular o empreendedorismo feminino nas cadeias produtivas da Amazônia. A iniciativa, marca o lançamento do projeto piloto “Mulheres e Negócios Internacionais”, desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), com foco na internacionalização de produtos oriundos das rotas produtivas.

Durante os dois dias de programação, o público conta com exposição e comercialização de produtos de moda e artesanato produzidos por empreendedoras amapaenses.

Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, as rotas são uma estratégia para organizar cadeias produtivas e integrar políticas públicas. “As Rotas, não são apenas um programa do ministério, são política do Governo do Brasil, construída com estados, municípios e a sociedade”, declarou o ministro, Valdez Góes.

Ele, explicou que atualmente existem 13 rotas estruturadas no país, que respeitam as vocações de cada região e priorizam sustentabilidade, capacitação e geração de renda para produtores locais, entre elas, as rotas do açaí, avicultura caipira, biodiversidade, cacau, cordeiro, economia circular, fruticultura, leite, mel, moda, pescado, tecnologia da informação e mandioca.

“Uma política pública precisa criar condições para que as pessoas se apropriem dessas rotas. O produtor de mel, de açaí, da moda ou do artesanato precisa ganhar força e autonomia. O papel do poder público é apoiar e estimular essas cadeias produtivas para que cresçam de forma sustentável”, concluiu, Waldez Góes.

Programação

Durante o evento, o público teve acesso a diversos serviços organizados em seis eixos. Na área de Educação e Empreendedorismo, são oferecidos workshops, capacitações, painéis educativos, orientações da Ouvidoria da Mulher e atividades sobre educação financeira e protagonismo feminino nos negócios.

No eixo de Suporte Financeiro, há oferta de microcrédito, abertura de conta facilitada, emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e da Carteira de Pescadora. Já na área de Saúde, estão disponibilizadas consultas médicas, serviços odontológicos, vacinação e exames preventivos, com apoio da Carreta da Mulher e da unidade móvel do Hospital de Amor.

O eixo de Bem-Estar reúne serviços de beleza e autocuidado, enquanto Cidadania e Segurança, conta com orientações previdenciárias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atendimentos do Sebrae, serviços do Superfácil e ações de segurança pública. No eixo de Comercialização, empreendedoras expõem e vendem produtos ligados às rotas produtivas e ao Selo Amapá.

A programação inclui o Espaço Kids & Cultura, com atividades infantis e apresentações culturais.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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