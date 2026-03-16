Projeto ‘Territórios de Rios’ inicia programação cultural e formativa em Manaus

Iniciativa da Arte&Fato promove oficinas, articulação entre Pontos de Cultura e ações de fortalecimento cultural em comunidades ao longo de 2026.

A Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato inicia, no próximo dia 16 de março, em Manaus, a programação do projeto “Territórios de Rios – Construindo Redes”, iniciativa voltada ao fortalecimento da Rede de Pontos de Cultura no Estado do Amazonas e à promoção de ações culturais em territórios urbanos e comunitários. O lançamento marca o início de uma agenda de atividades formativas e de articulação cultural que se estenderá ao longo de 2026, reunindo agentes culturais, educadores, jovens e comunidades locais.

A atividade do dia 16 de março, que seguirá até o dia 20 de março, acontece na Escola Municipal Presidente João Goulart (Rua Samambaia, 39, Santa Etelvina) das 8h às 11h, e integra a proposta do projeto de aproximar práticas culturais do cotidiano das comunidades, estimulando o protagonismo juvenil e o acesso democrático às linguagens artísticas.

Intitulada “Oficina de Construção de Instrumentos musicais e Canto Coral”, a atividade será administrada pelos oficineiros Regina Santos e Alan Jones, voltada a estudantes e à comunidade escolar, promovendo experiências de criação coletiva, musicalidade e valorização da cultura popular. Logo após, será ministrada a oficina “Educação Antirracista: História, Cultura Afro-Brasileira e Identidade”, pela mestra convidada Marieny Matos.

Segundo Douglas Rodrigues, coordenador geral do projeto, a ação busca fortalecer a atuação em rede entre Pontos de Cultura, Pontões, Pontos de Memória e iniciativas da cultura popular. “Tudo para promover intercâmbios culturais, ações formativas, mapeamento cultural e espaços de diálogo entre agentes culturais do estado”, coloca ele.

Fortalecimento

A iniciativa é realizada pela Arte&Fato, instituição cultural que atua no Amazonas desde 2010 e é credenciada no Programa Cultura Viva, política pública de base comunitária criada pelo historiador e gestor cultural Célio Turino. Ao longo de sua trajetória, a organização desenvolve ações voltadas à formação artística, produção cultural e valorização da identidade amazônica.

A entidade atua como Ponto de Cultura e Pontinho de Cultura, este último voltado à rede temática das infâncias e juventudes. Em 2025, a instituição teve seu reconhecimento renovado com a proposta Cênicas – Ponto de Cultura e Pontão de Cultura Territórios de Rios, ampliando sua atuação na articulação e no fortalecimento da rede de iniciativas culturais comunitárias no estado.

Equipe Técnica

Coordenação Geral: Douglas Rodrigues

Fotografia: Bruno Lopes

Designer e Editor de Vídeo: Ranyere Frota

Staffs: Israel Castro

Articulação comunitária: Rosa Malagueta

Produção: Wesley Almeida

Crédito das fotos

Bruno Lopes

Informações à imprensa

(92) 98166-5823

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