Carreta Empreendedora leva atendimentos e capacitações para empreendedores do Marabaixo II, em Macapá

Ação do Sebrae oferece serviços gratuitos, orientação empresarial e qualificação para pequenos negócios da região

Maria Cândida Ferreira

Com foco no fortalecimento dos pequenos negócios e na ampliação do acesso a serviços essenciais, o Sebrae no Amapá realiza a ação ‘Carreta Empreendedora’ no bairro Marabaixo II, em Macapá,no período de 5 a 8 de maio. A unidade móvel ficará instalada na Avenida 04, esquina com a Avenida Ranolfo de Souza Gato, das 8h às 17h, com oferta de atendimentos gratuitos e capacitações voltadas a empreendedores e potenciais empresários da região.

Segundo o coordenador estadual da Carreta Empreendedora do Sebrae, Marcelo Modesto, a iniciativa facilita o acesso dos empreendedores às soluções da instituição e fortalece a atuação nosterritórios. “A proposta é levar atendimento direto à comunidade, de forma prática e acessível, permitindo que os empreendedores resolvam pendências, se formalizem e tenham acesso a orientações que contribuem para o desenvolvimento dos seus negócios”, destacao gestor, Marcelo Modesto.

Durante a ação, o público terá acesso a serviços como abertura, alteração e regularização de Microempreendedor Individual (MEI), orientação empresarial, parcelamento de dívidas, emissãodo Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), declaração anual de faturamento, além de consultorias em gestão e tecnologia.

Atendimento

A ação é voltada a empreendedores formais e informais, além de pessoas que desejam iniciar um negócio. A proposta é promover inclusão produtiva, incentivar a formalização e ampliar o acessoa serviços e orientações que contribuam para o crescimento sustentável dos pequenos negócios.

Declaração

O mês de maio é um período estratégico para os microempreendedores individuais, não apenas pelas ações de apoio ao empreendedorismo, mas também por uma importante obrigação fiscal. Até odia 31 de maio, é necessário realizar a Declaração Anual do MEI (DASN-SIMEI), referente ao faturamento do ano anterior.

A entrega da declaração é obrigatória para todos os MEIs, independentemente de terem registrado faturamento. O não cumprimento do prazo pode gerar multas, além de trazer prejuízos ao empreendedor,como restrições no CPF/CNPJ, dificuldades para acesso a crédito, emissão de certidões e até o risco de cancelamento do registro.

Por isso, é fundamental que os empreendedores estejam atentos ao prazo e mantenham sua situação regularizada, garantindo segurança jurídica e continuidade de suasatividades. A recomendação é que a declaração seja feita com antecedência, evitando imprevistos e possíveis penalidades.

Realização

A ação é realizada pela Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (UAR), sob coordenação da gerente da unidade, Denise Nunes; e do coordenador estadual da Carreta Empreendedora doSebrae, Marcelo Modesto. A iniciativa conta com a parceria da Associação de Moradores do Bairro Marabaixo (ASBAP) e integra as ações do Sebrae voltadas ao fortalecimento da economia local, por meio da orientação, capacitação e estímulo ao empreendedorismo.

Programação

Data: 5.5.2026 – Terça-feira

Palestra: Relacionamento Interpessoal

Hora: 16h às 18h

Data: 6.5.2026 – Quarta-feira

Palestra: Marketing Digital

Hora: 9h às 11h

Palestra: Atendimento ao Cliente

Hora: 15h às 18h

Data: 7.5.2026 – Quinta-feira

Curso: Boas Práticas de Fabricação (BPF) – Açaí

Hora: 15h às 17h

Curso: Formação de Preço de Mercadoria ou Serviço

Hora: 17h às 20h

Data: 8.5.2026 – Sexta-feira

Curso: Como vender mais pelo Instagram e WhatsApp Business

Hora: 9h às 12h

Curso: Boas Práticas de Fabricação (BPF) – Açaí

Hora: 15h às 17h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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