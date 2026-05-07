Governo do Amapá inicia tratativas com empresa dos EUA para consolidar Porto de Santana como eixo estratégico

Iniciativa evidencia esforço político para ampliar capacidade de escoamento e dinamizar a economia local.

Por Gian Pantoja

Com foco na ampliação da infraestrutura e no fortalecimento da logística de exportação, o Governo do Amapá iniciou negociações com a empresa americana KaMin, que adquiriu participação majoritária na Cadam S.A., responsável pela exploração de caulim na mina Morro do Felipe, localizada no município de Vitória do Jari, no sul do estado.

As tratativas com os executivos da empresa norte-americana estão sendo conduzidas pela Secretaria de Estado da Mineração (Semin), responsável pela interlocução institucional e pelo avanço das negociações.

O secretário da Semin, Mamede Barbosa, destacou que, embora a empresa possua um porto no Rio Jari, o calado restrito, que varia entre 8 metros no período chuvoso e 4 metros no segundo semestre, dificulta a exportação.

“Ao utilizar o Porto de Santana, com calado superior e capacidade para receber navios de até 50 mil toneladas, a empresa ganha escala na exportação para os Estados Unidos e a Europa. O estado, por sua vez, oferece a infraestrutura adequada e a oportunidade de se beneficiar da cadeia tributária”, pontuou o secretário.

Além disso, as tratativas incluem a destinação dos resíduos da mineração, divididos entre areia, com potencial uso na construção civil, e material fino da planta, que pode ser aproveitado na agricultura.

A iniciativa busca, ainda, transformar materiais considerados descartes em insumos para novas atividades econômicas, fortalecendo a presença do Amapá em diferentes segmentos produtivos.

A divisão latino-americana da KaMin, que opera como Cadam, desempenha papel fundamental nas operações globais da empresa. Com sede em São Paulo e unidades em Cotia e Munguba, a Cadam se consolidou como uma das maiores produtoras e exportadoras de caulim da América Latina.

Caulim

Situadas às margens do Rio Jari, as reservas brasileiras de caulim estão entre as mais abundantes e de maior qualidade do mundo, com vida útil estimada em até 300 anos. Esses depósitos se destacam pelo alto grau de pureza, granulometria fina e excelentes propriedades de brilho, sendo ideais para uma ampla variedade de aplicações industriais.

Foto de capa: KaMin Divulgação

Agência de Notícias do Amapá

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