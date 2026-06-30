TJAP abre inscrições para processo seletivo de estágio de nível superior

Estudantes universitários podem se inscrever gratuitamente pelo portal do CIEE até 6 de julho

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAP e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE estão com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio, destinado aos estudantes do ensino superior. Os interessados devem realizar as inscrições e prova online até o dia 6 de julho, segunda-feira, às 12h, no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17053/detalhe

As oportunidades são direcionadas para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Jornalismo, Letras, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Publicidade e Propaganda, além de cursos da área de Tecnologia da Informação, entre outros.

Os alunos dos cursos de bacharelado e licenciatura deverão estar cursando, no mínimo, o 4º semestre, enquanto alunos de cursos tecnólogos deverão estar a partir do 2º semestre.

Para participar, o estudante deverá acessar o portal de Processos Públicos do CIEE, selecionar a opção “Inscrições Abertas” e localizar o edital do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O gabarito provisório será divulgado em 7 de julho, com prazo para recursos no dia 8 de julho. A classificação provisória, o gabarito definitivo e as respostas aos recursos serão publicados em 24 de julho. Os candidatos poderão apresentar recursos contra a classificação provisória em 25 de julho, e o resultado final do processo seletivo será divulgado em 31 de julho.

O programa contempla uma carga horária de cinco horas diárias, equivalente a 25 horas semanais, na modalidade presencial. A bolsa-auxílio é de R$ 1.207,50 e o auxílio-transporte contemplado é de R$ 81,40.

O processo seletivo prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, conforme a legislação vigente e as normas estabelecidas no edital.

As inscrições são gratuitas e o cadastro deve ser preenchido com atenção, pois após o encerramento do prazo não será possível realizar alterações nos dados informados. A recomendação é que os candidatos mantenham suas informações acadêmicas e de contato atualizadas para facilitar futuras convocações.

Serviço

16º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP)

Inscrições: de 26 de junho a 6 de julho de 2026, até às 12h (horário de Brasília)

Local: Portal de Processos Públicos do CIEE

Link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17053/detalhe

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Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à inserção de jovens no mundo do trabalho. Além disso, a instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém cursos online gratuitos para qualificar a juventude e uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

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