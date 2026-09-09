Amazonas terá reforço de 153 brigadistas para prevenção e combate a incêndios florestais

Profissionais serão contratados pela FAS e atuarão durante seis meses em 13 municípios prioritários do estado

Com 153 brigadistas em processo de contratação, 13 municípios do Amazonas terão reforço nas ações de prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais. A iniciativa ocorre em um período de intensificação do El Niño e de maior atenção para condições que favorecem queimadas no estado. A contratação é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), no âmbito do Programa Floresta em Pé, com vínculo temporário pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por até seis meses.

O reforço ocorre em um momento de atenção para as condições climáticas no estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão para setembro indica volumes de chuva abaixo da média histórica em grande parte do Amazonas, em um cenário marcado pela intensificação do El Niño.

O período também registra aumento dos focos de calor no estado. Levantamento divulgado pelo Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) aponta que, até a terceira semana de agosto, foram contabilizados 960 focos de calor no Amazonas, mais de 20% acima dos 795 registrados no mesmo período de 2025. Apuí, um dos municípios contemplados pela contratação dos brigadistas, concentrou 325 ocorrências, cerca de 34% do total estadual.

Atualmente, o processo de contratação está na fase de exames admissionais e análise documental dos candidatos selecionados. A formalização dos vínculos ocorrerá após a conclusão dessas etapas, seguindo os procedimentos administrativos e trabalhistas previstos para a iniciativa.

Como parte da estratégia de valorização dos profissionais envolvidos, o programa também prevê a contratação obrigatória de uma apólice coletiva de seguro de vida e acidentes pessoais, cobrindo integralmente todos os brigadistas ativos. Além de representar uma importante salvaguarda social, a contratação do seguro integra as diretrizes de gestão ambiental e social do projeto, contribuindo para a mitigação dos riscos ocupacionais associados às operações de combate ao fogo.

Os profissionais serão distribuídos entre Apuí (15), Autazes (12), Boca do Acre (15), Canutama (11), Humaitá (15), Lábrea (15), Manicoré (7), Novo Aripuanã (12), Tapauá (12), Borba (10), Coari (12), Manaquiri (9) e Careiro Castanho (8).

Os municípios foram definidos como áreas prioritárias no âmbito do Projeto Governança Ambiental e Bioeconomia Sustentável no Amazonas, executado pelo Programa Floresta em Pé. A seleção considera as prioridades estabelecidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) para fortalecer as ações de prevenção e combate às queimadas e aos incêndios florestais, além das diretrizes da 5ª Fase do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas (PPCDQ-AM).

Para Luís Piva, gerente do Programa Floresta em Pé na FAS, ampliar a capacidade de atuação nos municípios é uma medida importante de preparação diante do cenário previsto para os próximos meses.

“A contratação desses 153 brigadistas fortalece a capacidade de prevenção e resposta justamente em municípios considerados prioritários para o enfrentamento aos incêndios florestais. A presença de equipes capacitadas nos territórios contribui para identificar riscos, agir de forma preventiva e responder com mais agilidade às ocorrências, especialmente em um período que exige maior preparação”, destacou Luís Piva.

Conhecimento do território fortalece atuação

Entre os critérios de seleção, foi priorizada a contratação de brigadistas residentes nos próprios municípios onde irão atuar. A estratégia busca fortalecer a capacidade de resposta local, valorizar o conhecimento sobre o território e possibilitar maior agilidade na mobilização diante das ocorrências de incêndios e queimadas.

Para Luciana Garcia, de Manaquiri, atuar como brigadista também significa poder contribuir diretamente com a comunidade onde vive.

“É muito bom poder ajudar a comunidade onde eu moro. O conhecimento que recebemos na capacitação ajuda a orientar as pessoas e a prevenir situações que podem se tornar mais graves. Antes não havia brigadistas, e agora a população sabe a quem recorrer quando acontece alguma coisa”, contou Luciana Garcia.

Patrick Martins Vieira, também selecionado para atuar como brigadista em Manaquiri, ressalta a importância da preparação para agir tanto na prevenção quanto durante as ocorrências.

“Para mim, ser brigadista significa estar preparado para salvar vidas. A capacitação é fundamental porque ensina como prevenir, como agir diante de um incêndio e como lidar com focos menores antes que eles se agravem. Com as brigadas, a comunidade passa a contar com pessoas preparadas para atuar da forma correta e responder mais rapidamente às ocorrências”, afirmou Patrick Martins Vieira.

A maior parte dos profissionais selecionados já passou por capacitação conduzida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A última etapa de capacitação e reciclagem está prevista para ocorrer entre os dias 7 e 11 de setembro, em Careiro Castanho.

A formação inclui manejo integrado do fogo, prevenção e monitoramento de incêndios florestais, técnicas de combate, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), protocolos de segurança operacional, condicionamento físico e demais procedimentos necessários para a atuação em campo.

Após a contratação, os brigadistas poderão atuar na prevenção de incêndios florestais, monitoramento e vigilância ambiental, combate direto ao fogo, ações de contenção e extinção, orientação às comunidades e estratégias de manejo integrado do fogo, além do apoio em situações de desastres naturais.

Atuação integrada

A contratação integra o Projeto Governança Ambiental e Bioeconomia Sustentável no Amazonas, desenvolvido no âmbito do Programa Floresta em Pé e financiado com recursos de doação do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), por meio de cooperação entre a SEMA e a FAS.

Nesse arranjo, a FAS é responsável pela contratação e pela gestão administrativa, financeira, trabalhista e contratual dos brigadistas. A SEMA exerce a coordenação institucional e acompanha os resultados da iniciativa, enquanto o CBMAM responde pela seleção, capacitação, planejamento e coordenação técnica e operacional das equipes em campo.

Com a contratação dos 153 profissionais, a expectativa é ampliar a capacidade de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais e queimadas nos municípios prioritários, fortalecendo a presença das equipes em campo, a resposta às ocorrências e as ações de orientação às comunidades.

Sobre o Programa Floresta em Pé

O Programa Floresta em Pé é fruto de cooperação financeira entre os governos da Alemanha e do Brasil por meio do KfW Banco de Desenvolvimento e implementado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). Tem por objetivo contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento valorizando a floresta amazônica em pé por meio da promoção da bioeconomia, do apoio no controle do desmatamento e do fortalecimento da governança ambiental em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), no Amazonas, e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), no Pará.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas e a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

Foto: Michael Dantas

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