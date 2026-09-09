TRE-AP divulga alteração nos locais de votação no Amapá

Alterações envolvem seções das 2ª, 10ª e 14ª Zonas Eleitorais em municípios como Macapá, Itaubal e Cutias

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) divulgou, nesta quarta-feira (9), uma atualização sobre os locais de votação que terão alterações para as Eleições 2026. As mudanças envolvem seções das 2ª, 10ª e 14ª Zonas Eleitorais, com remanejamentos em municípios como Macapá, Itaubal e Cutias.

Segundo a Justiça Eleitoral, as alterações estão relacionadas principalmente a reformas em prédios escolares e a condições que podem comprometer o funcionamento adequado, seguro e acessível das seções eleitorais.

O que muda para o eleitor

Os remanejamentos incluem transferências para novos endereços e mudanças de salas ou blocos dentro dos próprios locais de votação.

Em alguns casos, as seções foram transferidas para escolas, igrejas, associações e outros espaços próximos. Também há alterações temporárias entre prédios ou dentro da mesma estrutura física.

Para orientar os eleitores, cartazes informativos serão afixados nas entradas dos prédios que tiveram alteração, indicando os novos locais de votação.

Confira as mudanças por Zona Eleitoral:

2ª Zona Eleitoral

Na 2ª Zona Eleitoral, que abrange Macapá e região, foram realizadas transferências para diferentes unidades de ensino e espaços comunitários:

E.M.E.F. Eunice Picanço → E.M.E.F. Roraima , localizada na Rua Hildemar Maia, nº 2.549, bairro Buritizal.

Seções: todas.

, localizada na Rua Hildemar Maia, nº 2.549, bairro Buritizal. todas. SESC → E.E. Raimunda Virgolino , localizada na Rua Jardim das Oliveiras, nº 837, bairro Pedrinhas.

Seções: todas. Transferência definitiva.

, localizada na Rua Jardim das Oliveiras, nº 837, bairro Pedrinhas. todas. SENAC → E.M.E.F. Prof.ª Guita , localizada na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº 1.271, bairro Central.

Seções: 368, 821 e 909. Transferência definitiva.

, localizada na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº 1.271, bairro Central. 368, 821 e 909. SENAC → E.E. Dr. Coaracy Nunes , localizada na Avenida Mendonça Júnior, nº 141, bairro Central.

Seções: demais seções. Transferência definitiva.

, localizada na Avenida Mendonça Júnior, nº 141, bairro Central. demais seções. Casa da Cidadania → E.M.E.F. Prof.ª Guita , localizada na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº 1.271, bairro Central.

Seção: 838. Transferência definitiva.

, localizada na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº 1.271, bairro Central. 838. E.E. Maria Angélica Pereira Góes → E.M.E.F. Caetano Dias Tomaz , localizada na Rua do Matadouro, nº 112, distrito de Fazendinha.

Seções: todas. Transferência definitiva.

, localizada na Rua do Matadouro, nº 112, distrito de Fazendinha. todas. E.M. Cacilda Ferreira Vasconcelos → E.M.E.F. Caetano Dias Tomaz , localizada na Rua do Matadouro, nº 112, distrito de Fazendinha.

Seções: todas. Transferência definitiva.

, localizada na Rua do Matadouro, nº 112, distrito de Fazendinha. todas. E.M.E.F. Raimundo Alencar → E.M.E.F. Elita Nunes , localizada na Avenida 14 de Julho, nº 1.050, bairro Novo Buritizal.

Seções: 627, 684 e 710. Transferência definitiva.

, localizada na Avenida 14 de Julho, nº 1.050, bairro Novo Buritizal. 627, 684 e 710. E.M.E.F. Raimundo Alencar → E.M.E.F. Ana Luiza de Souza Moraes , localizada na Rua 29 de Julho, nº 155, bairro Novo Buritizal.

Seções: 730 e 803. Transferência definitiva.

, localizada na Rua 29 de Julho, nº 155, bairro Novo Buritizal. 730 e 803. E.E. Cecília Pinto → E.E. Lauro Chaves, localizada na Avenida dos Tembés, nº 300, bairro Muca.

Seções: 431, 432, 433, 434, 436, 514, 552, 572, 583, 599, 954, 955, 956, 957 e 959. Transferência definitiva.

10ª Zona Eleitoral

A 10ª Zona Eleitoral abrange áreas de Macapá e os municípios de Itaubal e Cutias. As alterações são:

E.M.E.F. José Almeida → Escola Municipal Guilherme do Rosário de Souza , localizada na Rua Francisco Ferreira Viana, nº 910, Centro de Itaubal.

Seções: 415, 424, 429, 433, 459, 461 e 464.

, localizada na Rua Francisco Ferreira Viana, nº 910, Centro de Itaubal. 415, 424, 429, 433, 459, 461 e 464. E.E. Ana Claudina Picanço → Prédio Anexo da Escola Ana Claudina Picanço , na Vila do Carmo do Macacoari, na mesma comunidade.

Seções: 376 e 456.

, na Vila do Carmo do Macacoari, na mesma comunidade. 376 e 456. Creche Municipal Pingo de Gente → Escola Municipal Príncipe Davi , localizada na Rua José Dantas Dias, em Cutias.

Seções: 416, 430 e 458.

, localizada na Rua José Dantas Dias, em Cutias. 416, 430 e 458. E.M. Jardim Felicidade → Igreja Santa Cruz , localizada na Rua Vereador Júlio Maria Pinto Pereira, nº 629, em Macapá.

Seções: 80, 81, 82, 83, 84 e 85.

, localizada na Rua Vereador Júlio Maria Pinto Pereira, nº 629, em Macapá. 80, 81, 82, 83, 84 e 85. E.M. Jardim Felicidade → Prédio Anexo da Escola Jardim Felicidade , localizado na Travessa do Horto, nº 1.621, próximo ao Horto Municipal, em Macapá.

Seções: 115, 130, 298, 330 e 357.

, localizado na Travessa do Horto, nº 1.621, próximo ao Horto Municipal, em Macapá. 115, 130, 298, 330 e 357. E.E. Rivanda Nazaré da Silva Guimarães → Escola Estadual Maria Merian dos Santos Cordeiro Fernandes, localizada na Avenida Glicério de Souza Figueiredo, nº 66, em Macapá.

Seções: 0108, 0118, 0119, 0126, 0132, 0139, 0143, 0162, 0227, 0284 e 0309.

14ª Zona Eleitoral

Na 14ª Zona Eleitoral, em Macapá, os eleitores também devem ficar atentos aos remanejamentos:

E.E.E.F. Prof.ª Helenise Walmira Dias dos Santos → Centro Educacional Irmã Carmela Bonassi , localizado na Avenida Décima Oitava, nº 1.792, bairro Marabaixo.

Seções: todas.

, localizado na Avenida Décima Oitava, nº 1.792, bairro Marabaixo. todas. E.M.E.I. Luzia Costa da Silva → E.M. Goiás , localizada na Rua São Francisco de Assis, nº 62, Vila do Coração.

Seções: todas.

, localizada na Rua São Francisco de Assis, nº 62, Vila do Coração. todas. E.E. Edgar Lino → E.E. São Benedito , localizada na Rua General Rondon, nº 419-B, bairro Laguinho.

Seções: todas. Transferência temporária.

, localizada na Rua General Rondon, nº 419-B, bairro Laguinho. todas. E.E. Azevedo Costa → E.E. Barão do Rio Branco , localizada na Avenida FAB, nº 419-B, bairro Central.

Seções: todas. Transferência temporária.

, localizada na Avenida FAB, nº 419-B, bairro Central. todas. E.M.E.F. José Duarte de Azevedo → APAE Macapá , localizada na Avenida Paraíba, nº 168-B, bairro Pacoval.

Seções: todas. Transferência temporária.

, localizada na Avenida Paraíba, nº 168-B, bairro Pacoval. todas. E.E. José de Anchieta → E.E. Antônio João, localizada na Rua Hildemar Maia, nº 674, bairro Santa Rita.

Seções: todas. Transferência temporária.

Como consultar o local de votação

Com as alterações, a recomendação é que o eleitor confira antecipadamente o endereço da seção antes do dia da votação. A consulta pode evitar deslocamentos desnecessários e ajudar a identificar eventuais mudanças no local anteriormente utilizado.

Consulta pelo e-Título

O aplicativo e-Título, disponível para celulares Android e iOS, permite consultar informações eleitorais, incluindo o local de votação, a zona e a seção eleitoral.

Outros canais

A consulta também pode ser feita pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral, incluindo o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do TRE-AP.

O eleitor deve utilizar os serviços oficiais de consulta ao local de votação para verificar as informações atualizadas.

Em caso de dúvidas, também é possível buscar atendimento junto à Justiça Eleitoral pelos canais disponibilizados pelo TRE-AP.

Com informações do TRE-AP

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