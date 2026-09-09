TSE valida mais três registros de candidatura à Presidência da República

Até o momento, nove chapas foram aprovadas para disputar as Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou mais três registros de chapas à Presidência e à Vice-Presidência da República nas Eleições Gerais de 2026. Foram validadas as candidaturas de Renan Santos e Aroldo Medina (Missão); Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata); e Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC).

A análise dos pedidos de registros, relatados pelos ministros Dias Toffoli e Antonio Carlos Ferreira, ocorreu em sessão virtual que termina às 23h59 desta quarta-feira (9).

Com as três novas aprovações, nove chapas já tiveram o registro validado pelo TSE. Na semana passada (2), o Tribunal aprovou as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB); Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL); Samara Martins e Raquel Brício (UP); Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo); Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU); e Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB).

Em todos os casos, o Colegiado concluiu, por unanimidade, que os registros foram apresentados regularmente, com a documentação necessária e de acordo com os requisitos previstos na Constituição Federal e na Lei de Inelegibilidade.

O TSE ainda vai analisar outros quatro pedidos de candidaturas à Presidência apresentados dentro do prazo legal, encerrado em 15 de agosto. São eles: Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante); Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO); Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD); Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB).

Foto de capa: Marcelo Camargo/Agência Brasil



Via site TSE

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