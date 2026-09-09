quarta-feira, setembro 9, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

BrasilEleições

TSE valida mais três registros de candidatura à Presidência da República

Livia Almeida

Até o momento, nove chapas foram aprovadas para disputar as Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou mais três registros de chapas à Presidência e à Vice-Presidência da República nas Eleições Gerais de 2026. Foram validadas as candidaturas de Renan Santos e Aroldo Medina (Missão); Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata); e Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC). 

A análise dos pedidos de registros, relatados pelos ministros Dias Toffoli e Antonio Carlos Ferreira, ocorreu em sessão virtual que termina às 23h59 desta quarta-feira (9). 

Com as três novas aprovações, nove chapas já tiveram o registro validado pelo TSE. Na semana passada (2), o Tribunal aprovou as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB); Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL); Samara Martins e Raquel Brício (UP); Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo); Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU); e Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB). 

Em todos os casos, o Colegiado concluiu, por unanimidade, que os registros foram apresentados regularmente, com a documentação necessária e de acordo com os requisitos previstos na Constituição Federal e na Lei de Inelegibilidade. 

O TSE ainda vai analisar outros quatro pedidos de candidaturas à Presidência apresentados dentro do prazo legal, encerrado em 15 de agosto. São eles: Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante); Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO); Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD); Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB). 

Foto de capa: Marcelo Camargo/Agência Brasil
 

Via site TSE

Você pode gostar também

TRE-AP divulga alteração nos locais de votação no Amapá

Livia Almeida

Estudantes indígenas podem ingressar na pós-graduação com apoio da Capes

Livia Almeida

PISA 2025 confirma uma década de estagnação: 72% dos jovens brasileiros não atingem o mínimo em matemática

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.