Serviço Geológico do Brasil inicia Plano Municipal de Redução de Risco de Tucuruí (PA)

Atividades seguem até sexta (11/09) para apresentar as etapas do PMRR

Tucuruí (PA) – Moradores, lideranças comunitárias, representantes da sociedade civil, do poder público e da Defesa Civil Municipal participaram, nesta quarta-feira (9/09), de reunião inicial para elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Tucuruí (PA). Esse trabalho é realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades.



O objetivo foi apresentar as etapas do trabalho, esclarecer dúvidas e reunir informações sobre áreas que podem apresentar riscos geológicos e hidrológicos. Na ocasião, moradores e lideranças relataram situações já observadas no território, como inundações, alagamentos, processos erosivos e outras situações que podem indicar condições de risco.



As informações observadas pela população ajudam os pesquisadores a compreender o comportamento do território e serão consideradas junto aos dados técnicos para a elaboração do diagnóstico do município.



A programação da equipe técnica também inclui visitas a quatro escolas para oficinas sobre riscos geológicos e prevenção de desastres. A proposta é apresentar conceitos relacionados aos riscos presentes no território e discutir com estudantes situações que podem ser observadas no cotidiano.





Foto: Larissa Souza/SGB



A agenda técnica encerra nesta sexta-feira (11/09) e a partir da próxima terça-feira (15/09) pesquisadores do SGB começarão o mapeamento das áreas no município.



Mapeamento começa em 15 de setembro

Os pesquisadores irão percorrer bairros de Tucuruí para avaliar as características do território e identificar áreas ocupadas que estejam sujeitas a processos geológicos e hidrológicos.



Durante as visitas, serão observados, entre outros aspectos, indícios de instabilidade do terreno, inundações, alagamentos, processos erosivos ou outros problemas relacionados a riscos. Também serão realizados registros fotográficos, levantamentos georreferenciados e reuniões com a Defesa Civil e representantes do município para conhecer o histórico das áreas avaliadas. Os trabalhos de campo contarão com o apoio da Defesa Civil Municipal e de lideranças comunitárias.



O mapeamento é uma das etapas de elaboração do PMRR. Depois dos levantamentos de campo, as informações serão analisadas pela equipe técnica e utilizadas na classificação das áreas de risco em níveis médio, alto e muito alto. O Plano também apresentará propostas de medidas que poderão ser consideradas pelo poder público municipal para reduzir os riscos identificados.



No primeiro semestre de 2027, o PMRR será entregue ao município como instrumento técnico de apoio ao planejamento urbano e à definição de prioridades para medidas de redução de riscos. O documento não determina as ações a serem executadas pelo município, mas reúne informações e recomendações que podem subsidiar decisões do poder público.

Por qual motivo o município foi selecionado?

A Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades é responsável por indicar os municípios que serão atendidos pelo PMRR a partir de critérios técnicos como: registro de danos provocados por eventos geo-hidrológicos anteriores e possuir áreas periféricas. Tucuruí apresenta características naturais e padrões de ocupação que justificam a elaboração do estudo.



O PMRR permitirá atualizar o diagnóstico dessas áreas e fornecer informações técnicas para apoiar o planejamento urbano e a prevenção de desastres.

É importante esclarecer que o PMRR não é uma ação de fiscalização de imóveis ou propriedades; não gera desapropriações ou remoção automática de moradores; não executa obras de contenção ou infraestrutura; não substitui as responsabilidades da prefeitura na gestão urbana e na execução de intervenções.



O papel do Serviço Geológico do Brasil é produzir um estudo técnico que apoie o município na tomada de decisões voltadas à prevenção de desastres e à redução de riscos. A implementação das medidas recomendadas é de responsabilidade dos órgãos competentes.





Conheça as etapas do PMRR

Você sabe como nasce um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)?

Confira, no infográfico abaixo, as principais etapas do processo, desde o planejamento até a entrega do documento que orienta ações para reduzir os riscos de desastres nos municípios.

Assessoria de Comunicação

Serviço Geológico do Brasil

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