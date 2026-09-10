TJAP e parceiros realizam união civil de 100 casais no dia 11 de setembro, em Macapá
O Programa Casamento na Comunidade, promovido pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), reunirá 100 casais no dia 11 de setembro, em Macapá. A cerimônia será realizada na Igreja Comunidade Reviver, às 17h, e oferecerá aos participantes a oportunidade de oficializar a união civil de forma gratuita – a iniciativa conta com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap) e dos cartórios amapaenses.
À frente do Casamento na Comunidade, o juiz Fábio Santana explica que o programa atende casais que enfrentam dificuldades financeiras para arcar com as despesas de um casamento civil.
“O programa oferece, de forma gratuita, os procedimentos necessários para a formalização da união” informou o magistrado.
Mais de 20 mil casais
Com mais de 25 anos de história, o programa já proporcionou a união de mais de 25 mil casais no Amapá. Inicialmente denominado “Casamento Comunitário”, a iniciativa tem como foco pessoas que já convivem maritalmente, mas ainda não formalizaram a união.
Podem participar solteiros, viúvos e divorciados legalmente, sem necessidade de cerimônia religiosa. A proposta garante acesso à formalização do casamento civil e aos direitos e deveres previstos na legislação.
Além da celebração, o programa possibilita a regularização da união sem comprometer o orçamento familiar com os custos do casamento civil. A iniciativa também amplia o acesso da população aos serviços da Justiça.
Serviço:
Casamento na Comunidade – TJAP
Data: 11 de setembro de 2026
Horário: 17h
Local: Igreja Comunidade Reviver – Macapá
Endereço: Avenida Ernestino Borges, 1224, Jesus de Nazaré
Participantes: 100 casais
Objetivo: formalização gratuita da união civil
Secretaria de Comunicação do TJAP
Matéria: Fernanda Cavalcante
Arte: Andrew Punk