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Programa casamento na comunidade une 59 casais no Conjunto Macapaba
AmapáCidadania

TJAP e parceiros realizam união civil de 100 casais no dia 11 de setembro, em Macapá

Livia Almeida

O Programa Casamento na Comunidade, promovido pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), reunirá 100 casais no dia 11 de setembro, em Macapá. A cerimônia será realizada na Igreja Comunidade Reviver, às 17h, e oferecerá aos participantes a oportunidade de oficializar a união civil de forma gratuita – a iniciativa conta com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap) e dos cartórios amapaenses.

À frente do Casamento na Comunidade, o juiz Fábio Santana explica que o programa atende casais que enfrentam dificuldades financeiras para arcar com as despesas de um casamento civil. 

“O programa oferece, de forma gratuita, os procedimentos necessários para a formalização da união” informou o magistrado.

Mais de 20 mil casais

Com mais de 25 anos de história, o programa já proporcionou a união de mais de 25 mil casais no Amapá. Inicialmente denominado “Casamento Comunitário”, a iniciativa tem como foco pessoas que já convivem maritalmente, mas ainda não formalizaram a união.

Podem participar solteiros, viúvos e divorciados legalmente, sem necessidade de cerimônia religiosa. A proposta garante acesso à formalização do casamento civil e aos direitos e deveres previstos na legislação.

Além da celebração, o programa possibilita a regularização da união sem comprometer o orçamento familiar com os custos do casamento civil. A iniciativa também amplia o acesso da população aos serviços da Justiça.

Serviço: 

 Casamento na Comunidade – TJAP
 Data: 11 de setembro de 2026
 Horário: 17h
 Local: Igreja Comunidade Reviver – Macapá

Endereço: Avenida Ernestino Borges, 1224, Jesus de Nazaré
Participantes: 100 casais
Objetivo: formalização gratuita da união civil

Secretaria de Comunicação do TJAP

Matéria: Fernanda Cavalcante
Arte: Andrew Punk

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