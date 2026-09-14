Com ampla programação, Inova Amazônia Summit 2026 discute novos caminhos para a economia sustentável

Entre os dias 17 e 19 de setembro, Rio Branco (AC) recebe o principal encontro de bioeconomia, inovação e empreendedorismo da Amazônia Legal



Com entrada gratuita, o Inova Amazônia Summit 2026 começa nesta quinta-feira (17), em Rio Branco (AC), com três dias de programação no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (UFAC). Realizado pelo Sebrae, o principal encontro de bioeconomia, inovação e empreendedorismo da Amazônia Legal reúne, nesta edição, quase o dobro de palestrantes da edição anterior.



São 141 nomes confirmados, entre eles a cantora paraense Fafá de Belém, o escritor, educador e ambientalista Kaká Werá, a jornalista, produtora rural e apresentadora de TV Paula Varejão, o enviado especial da COP30 e coordenador do Fórum de Governança Climática da FGV-SP, Marcelo Behar, e o gestor e especialista em inovação, empreendedorismo e desenvolvimento econômico Wilson Poit.



“O Inova Amazônia Summit parte da premissa que a Amazônia não é apenas território de biodiversidade, mas também território de inovação, ciência, tecnologia, empreendedorismo, cultura e negócios”, explica Rodrigo Soares, presidente do Sebrae.



Ambiente de conexão e oportunidades



As palestras magnas e os painéis do Inova Amazônia Summit 2026 estão distribuídos, ao longo dos três dias, em cinco trilhas de conteúdo: Juventude Amazônica, Sustentabilidade, Bioeconomia e Negócios, Territórios e Saberes, Inovação e Conexões. A programação começa a partir das 14h, em diferentes ambientes do evento.



Confira a programação completa no site oficial.



A solenidade de abertura será no dia 17 de setembro, às 19h, no espaço Teatro Povos da Floresta. Na ocasião, será lançado o edital do Inova Amazônia Global Edition, iniciativa do Sebrae em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para levar a mercados globais negócios que têm a Amazônia como origem e propósito.



Mais conexão e acesso a mercado



Nesta edição, o Summit amplia as oportunidades de conexão e geração de negócios com a participação de 90 pequenos negócios de bioeconomia dos nove estados da Amazônia Legal, além de 20 representantes de Indicações Geográficas (IGs), que reúnem produtos reconhecidos por características, reputação ou qualidade associadas à sua origem.



A programação também terá rodadas de negócios nacionais e internacionais, aproximando empresas amazônicas de compradores, parceiros e potenciais clientes do Brasil e do exterior. As rodadas de investimento completam a agenda de conexões, com oportunidades de acesso a capital para startups e negócios inovadores.



Na edição do ano passado, realizada em Macapá (AP), o Inova Amazônia Summit registrou mais de R$ 2,1 milhões em vendas realizadas durante o evento, R$ 5 milhões gerados nas rodadas de investimentos e R$ 825 mil nas rodadas de negócios.



“O resultado esperado é fortalecer a capacidade da Amazônia de gerar valor a partir de sua biodiversidade, criando oportunidades econômicas sustentáveis e contribuindo para melhorar a qualidade de vida de quem vive, trabalha e empreende na região”, acrescenta Soares.



Valorização da identidade amazônica



Além dos negócios e das conexões, o Summit também celebra a identidade amazônica com atividades culturais e experiências que aproximam o público dos sabores e saberes da região. No Cozinha Show, realizado no Palco Origens, chefs convidados vão preparar pratos e bebidas com ingredientes, temperos e sabores da Amazônia.



Em paralelo ao Inova Amazônia Summit, acontece pela primeira vez o Festival Gastronômico – Amazônia no Prato 2026, entre os dias 16 e 18 de setembro. Restaurantes parceiros vão apresentar pratos autorais inspirados na cultura e nos sabores da floresta.



Sob o conceito “Onde a floresta ecoa em memória e sabor”, cada criação valoriza ingredientes com Indicação Geográfica (IG) de cinco estados amazônicos, como a Farinha de Cruzeiro do Sul, o Açaí de Feijó, o Guaraná de Maués, o Cacau de Tomé-Açu e o Tambaqui de Rondônia.



A lista dos restaurantes participantes está disponível no site oficial. Entre os estabelecimentos já confirmados estão Jannu’s Bistrô, Natto Bistrô e Café, restaurante Flutuante Malveira, hamburgueria Vai de Soberanos, Insano Lanches e restaurante DuSol.



Ritmo e saberes da floresta



A área externa do evento será palco da programação cultural, com apresentações de sete artistas que passeiam pelo hip hop, rock autoral, ritmos latinos e manifestações tradicionais da floresta.



Os nomes são o rapper acreano Kaemizê, Mestra Zenaide Pereira, a liderança espiritual e musicista Mapu Huni Kuin, o grupo acreano Caldo de Piaba, a banda peruana Cheguere, a artista rondoniense Marcela Bonfim e a banda acreana Os Descordantes.



Serviço



Inova Amazônia Summit 2026

Dias: 17 a 19 de setembro

Local: Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (UFAC)

Mais informações neste link.

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