Autoras indígenas Geni Núñez e Gennis Ara’i lançam livro infantil sobre sabedoria e constelações guaranis

Com ilustrações feitas à mão por Sophia Pinheiro, obra introduz a cultura e os termos guaranis de forma poética e acessível para o público infantil

O selo tatu-bola da Editora Planeta lança Takua e os segredos da constelação guarani, livro infantil escrito pela autora best-seller, ativista e psicóloga guarani Geni Núñez em parceria com a antropóloga guarani Gennis Ara’i. Com ilustrações da artista visual Sophia Pinheiro, a obra convida leitores de todas as idades a se sentarem ao redor do fogo para ouvir, na voz de uma mãe anciã, uma aventura fundamentada na sabedoria ancestral e na astronomia indígena.

Na trama, a jovem Takua se perde durante uma tempestade e dá início a uma jornada por territórios desconhecidos e encantados. Para encontrar o caminho de volta para casa, a protagonista é guiada pelas constelações sagradas e por seres mágicos, como um beija-flor falante, a cobra de fogo e um ancião sábio. A narrativa combina uma linguagem envolvente a descrições sensoriais da mata e cantos dos animais, introduzindo termos e conceitos da cultura guarani de forma acessível e integrada à história.

As imagens de Takua e os segredos da constelação guarani foram produzidas originalmente à mão sobre papel, combinando aquarela, giz e lápis, antes de serem digitalizadas e tratadas. O acabamento artesanal confere textura e profundidade ao universo visual, traduzindo o encanto do cosmos e dos cenários naturais da obra.

Ao aliar literatura infantil, valorização dos saberes originários e representatividade, a obra se consolida como uma importante contribuição para a difusão da cosmologia e das crenças guaranis. O livro oferece a crianças, educadores e famílias uma imersão poética e educativa sobre o respeito à natureza e a preservação das memórias ancestrais brasileiras.

FICHA TÉCNICA

Título: Takua e os segredos da constelação guarani

Autoras: Geni Núñez e Gennis Ara’i

Ilustradora: Sophia Pinheiro

ISBN 978-85-422-4352-9

Páginas 64

Preço R$ 84.90

Editora Planeta | Selo tatu-bola

SOBRE AS AUTORAS

Geni Núñez é ativista indígena Guarani, psicóloga e escritora. Atualmente, é pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP). Tem doutorado no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mestrado em Psicologia Social (UFSC) e graduação em Psicologia. É membro da Comissão de Direitos Humanos (CDH), do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e coassistente da Comissão Guarani Yvyrupa (CGY).

Gennis Ara´í Martins Timóteo, doutoranda em Antropologia Social, mestre em Antropologia Social, formada pela Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica ênfase em meio ambiente e cultura indígena da Universidade Federal de Santa Catarina. Diretora da Escola Indígena de Educação Básica Wherá Tupã Poty Djá e moradora da Terra Indígena Yyn Moroti Wherá ou M’biguaçu, Biguaçu/ Santa Catarina.

SOBRE A ILUSTRADORA

Sophia Pinheiro nasceu em Goiânia (1990), de família caipira, com a terra perto. Seu trabalho investiga pedagogias contracoloniais, cultura popular, mulheridades e ecologias — ver com os olhos da floresta — em filmes, livros, imagens, gestos. É artista visual, cineasta, educadora popular e pesquisadora. Fez graduação em Artes Visuais e mestrado em Antropologia na Universidade Federal de Goiás (UFG) e doutorado em Cinema na Universidade Federal Fluminense (UFF). Atualmente vive em São Paulo, onde é professora de Cinema na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Ilustrou e escreveu o livro infantojuvenil Teko Hypy: a origem do mundo com Patrícia Pará Yxapy, Ariel Kuaray e Leandro Kuaray e ilustrou A jabota poliglota escrito por Denilson Baniwa, ambos pela Editora Boitatá.

SOBRE O SELO

Reconhecendo a importância da literatura nos primeiros anos de vida, o selo busca apoiar e enriquecer as experiências dos pequenos promovendo o desenvolvimento sensorial, de descobertas e vínculo até os 3 anos de idade e incentivando a imaginação e a investigação para as crianças até os 6 anos. O tatu-bola engloba três linhas editoriais: Literatura, com nomes já estabelecidos na área, como Alexandre Rampazo e Thiago de Melo Andrade; Autores best-sellers da editora, como Christian Dunker, Ana Suy, Alexandre Coimbra e Geni Núñez; e Coedições e franquias, livros de banho, pano, cartonados e para colorir.

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