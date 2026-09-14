Instituição de Manaus recebe cinco Selos nacionais dos ODS por atuação no combate à vulnerabilidade social

O Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco (NACER), que há mais de dez anos atua na proteção e no cuidado humanitário de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Manaus (AM), receberá cinco Selos vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) durante a Conferência Nacional pela Paz e Sustentabilidade 2026. A cerimônia ocorrerá no dia 23 de setembro, em São Paulo (SP), reunindo lideranças dos setores público, privado e sociedade civil em torno de um compromisso comum: acelerar a implementação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil.

Promovido pelo Instituto ODS, em conjunto com a Federação para a Paz Universal (UPF), o evento marca o encerramento do Selo ODS 2026 e apresentará os resultados alcançados pelo ciclo atual, bem como as organizações certificadas.

Os cinco projetos apresentados pelo NACER foram validados nos ODS 1, 5, 8, 10 e 16, segundo relatório de auditoria da certificação. Entre as iniciativas avaliadas estão projetos voltados à autonomia e à liderança de mulheres e à formação para novas oportunidades. Um dos projetos, relacionado ao ODS 5, tem como proposta garantir que mulheres sejam líderes de sua própria vida e carreira e inclui a realização de oficinas. Já a iniciativa vinculada ao ODS 8 envolve ações de formação e cursos.

Fundado em 2015, o NACER iniciou sua atuação em Manaus com o acolhimento temporário de crianças e adolescentes encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude. A partir de 2023, a instituição também acolhe mães em situação de vulnerabilidade social, ampliando o atendimento para contemplar o núcleo familiar.

Ao longo dessa trajetória, o NACER já executou várias iniciativas nas áreas de assistência social, segurança alimentar, prevenção, saúde, cultura e apoio às famílias. A atuação da instituição busca atender diferentes necessidades de crianças, adolescentes e mães em situação de vulnerabilidade, com ações de acolhimento, proteção e desenvolvimento social.

Para o diretor do NACER, Clessley Rodrigues, a conquista dos cinco Selos ODS representa o reconhecimento de um trabalho construído coletivamente.

“Receber cinco Selos ODS é uma confirmação de que o trabalho realizado pelo Nacer está conectado a uma agenda muito maior de transformação social. Essa conquista não é apenas da instituição, mas de todas as pessoas que fazem parte dessa trajetória: colaboradores, voluntários, parceiros e, principalmente, das famílias que nos permitem estar presentes em suas vidas. É um reconhecimento que nos emociona, mas também aumenta nossa responsabilidade de continuar cuidando e transformando realidades”, afirma.

A certificação reconheceu projetos do NACER relacionados aos ODS 1, 5, 8, 10 e 16, com a organização enquadrada na categoria Bronze.

No projeto voltado às mulheres, a auditoria destacou a proposta de contribuir para que elas sejam protagonistas da própria trajetória e carreira, além das oficinas realizadas como parte da iniciativa. Já no projeto relacionado ao ODS 8, foram destacadas as ações de formação e cursos desenvolvidos pela instituição.

Para Rodrigues, o reconhecimento também reforça a importância de desenvolver ações que promovam proteção, oportunidades e dignidade para as famílias atendidas pelo NACER.

“O que fazemos nasce de uma realidade muito concreta: são mães, crianças e adolescentes que precisam de proteção, oportunidade e dignidade. Quando conseguimos transformar esse trabalho em ações alinhadas aos ODS, mostramos que a Agenda 2030 também acontece aqui, em Manaus, no cotidiano das pessoas. Levar essa experiência para uma conferência nacional é uma forma de mostrar que o Amazonas também tem iniciativas capazes de contribuir para essa transformação”, finaliza.

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