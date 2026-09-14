Estudantes de escolas públicas de Santana participam de shows e oficinas de literatura e comunicação

Artistas Laura do Marabaixo, Bell Brandão, Pat Andrade, Gabriel Guimarães e Jhimmy Feiches levaram conhecimento, música e novas formas de expressão aos estudantes

O Quebramar na Escola segue levando cultura e conhecimento para estudantes da rede pública do Amapá. Nesta quarta-feira (9), o projeto chegou ao município de Santana, com atividades pela manhã na Escola Municipal de Educação Básica Iranilde de Araújo Ferreira e, à tarde, na Escola Estadual José Barroso Tostes. A iniciativa integra a fase Preamar, primeira etapa da 8ª edição do Festival Quebramar, que conta com patrocínio master da Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, viabilizado pela Lei Rouanet. Nesta edição, o projeto percorre instituições de ensino de Macapá, Santana, Mazagão e Oiapoque, estimulando crianças e adolescentes a reconhecerem suas vivências, territórios e histórias como fontes de conhecimento e expressão.

Pela manhã, os estudantes da Escola Municipal Iranilde de Araújo Ferreira participaram de uma atividade de Contação de Histórias com a escritora e marabaixeira Laura do Marabaixo. Com música, narrativa e elementos da tradição afro-amapaense, a artista apresentou aspectos da história do povo negro no Amapá e do Marabaixo, uma das mais importantes manifestações culturais do estado.

A maneira envolvente de Laura conduzir a atividade despertou a participação dos estudantes e chamou a atenção também de professores e da equipe escolar.

Para a professora Maria de Fátima, a iniciativa proporcionou aos alunos uma oportunidade de reconhecer a própria cultura a partir de uma experiência lúdica e afetiva.

“Foi um momento maravilhoso de reencontro com a nossa própria cultura. A forma como Laura contou essa história, cantando, tocando e envolvendo as crianças, foi muito emocionante. É uma experiência importante para que nossos alunos conheçam e valorizem a nossa história e percebam a beleza e a força da cultura do nosso estado”, destacou.

Literatura e comunicação nas mãos dos estudantes

À tarde, foi a vez da Escola Estadual José Barroso Tostes receber a programação do Quebramar na Escola. Os estudantes participaram das oficinas de Livro Artesanal, ministrada pela escritora e poeta Pat Andrade, e de Midiativismo, conduzida pela cantora e compositora Bell Brandão e pelo escritor e compositor Gabriel Guimarães.

Durante as atividades, os alunos tiveram contato com diferentes possibilidades de criação e comunicação, aprendendo a utilizar a escrita, a produção artesanal e as ferramentas digitais como instrumentos para expressar ideias, experiências e histórias de seus territórios.

A proposta despertou o interesse dos estudantes, que participaram ativamente das oficinas e puderam experimentar, na prática, novas formas de produzir e compartilhar conhecimento.

Para o coordenador pedagógico da escola, a presença do projeto contribui para ampliar o repertório cultural dos adolescentes e aproximá-los da leitura, da escrita e das diferentes linguagens contemporâneas.

“Nossos adolescentes precisam ter acesso a informações e experiências que ampliem o conhecimento sobre a cultura do estado onde vivem. Quando eles têm a oportunidade de trabalhar com leitura, escrita e criação, também desenvolvem a própria intelectualidade. Aprender a confeccionar um livro, por exemplo, fortalece saberes, estimula a criatividade e contribui para o desenvolvimento pedagógico”, ressaltou.

A programação também contou com a participação do cantor e compositor Jhimmy Feiches, que apresentou suas músicas e performances ao público escolar. Com uma sonoridade que dialoga com a cena pop amazônica e incorpora referências regionais, entre elas o Marabaixo, o artista transformou o encerramento da atividade em um momento de música, interação e celebração.

Para Aldine Moura, produtora executiva do Festival Quebramar, a experiência proposta pelo projeto vai além do contato dos estudantes com diferentes manifestações artísticas. A intenção é mostrar que eles também podem ocupar o lugar de criadores e comunicadores.

“Queremos estimular crianças e adolescentes a perceberem que também são autores de suas próprias histórias. Eles podem se expressar pela palavra, pela música, pelo livro artesanal ou pelas ferramentas de comunicação. Ao criar esses espaços de experimentação, possibilitamos que conheçam novas linguagens e compreendam que suas vivências, seus territórios e suas comunidades também têm histórias que merecem ser contadas”, explicou.

Cultura que circula pelos territórios

Em sua 8ª edição, o Festival Quebramar retorna a Macapá com o tema “Integrando as Guianas”, propondo uma programação voltada à música autoral e independente, ao intercâmbio cultural e à circulação de artistas e profissionais da cadeia da cultura.

O festival terá programação em diferentes etapas até novembro. Depois do Quebramar na Escola, estão previstas a Batalha de Bandas, com inscrições de 20 de setembro a 5 de outubro, e a Maré Lançante, marcada para 26 de setembro, no Parque Residência. A programação principal será realizada de 27 de outubro a 1º de novembro, em frente ao rio Amazonas, em Macapá.

Próximas ações do Quebramar na Escola

Mazagão — 15 de setembro

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Pedro Correia de Souza

Tarde, das 13h às 15h

Programação: Contação de Histórias e Show Musical com Laura do Marabaixo.

Escola Estadual Fagundes Varela — Comunidade Carvão

Tarde, das 13h30 às 16h30

Programação: Midiativismo com Bell Brandão e Gabriel Guimarães; Livro Artesanal e Roda de Conversa com Pat Andrade; Show Musical com a banda Luxuosos Corações.

Oiapoque — 23 de setembro

Escola Municipal Márcia do Socorro

Manhã, das 8h às 10h

Programação: Contação de Histórias e Show Musical com Anthony Barbosa.

Escola Indígena Estadual Jorge Iaparrá

Tarde, das 14h às 16h

Programação: Midiativismo com Bell Brandão; Livro Artesanal e Roda de Conversa com Pat Andrade; Show Musical com “Dois”.

Ficha técnica

Patrocínio master: Petrobras, via Lei Rouanet, com aprovação do Ministério da Cultura

Produção geral: Baluarte Cultural

Coordenação de produção: Heluana Quintas

Direção de produção: Artur Mendes

Produção executiva: Aldine Moura

Coordenação de comunicação: Mary Paes

Assistente de produção: Karen Sidonio

Assessoria administrativa: Bianca Barbosa, Priscila França e Ravena Sena

Design: João Paulo Calado

Assistente de design: Prity Araújo

Identidade visual: Yermollay Caripoune

Gestão de redes: Pablo Martel

Texto: Mary Paes

Fotos: Geórgia Salvador e Pablo Martel

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