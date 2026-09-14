Queimadas entram no foco de ações preventivas em municípios do Amapá

Campanha leva orientações sobre o uso do fogo e os riscos de incêndios a estudantes, agricultores, pescadores e comunidades durante o período de estiagem.

Com a aproximação dos meses de maior estiagem no Amapá, municípios do estado recebem ações de educação ambiental voltadas à prevenção de queimadas e incêndios florestais. A campanha “Fogo Controlado, Floresta Protegida” percorre diferentes regiões com atividades direcionadas a escolas e comunidades.

A iniciativa começou em janeiro e foi ampliada no segundo semestre. Nesta etapa, as atividades passaram por Laranjal do Jari e Vitória do Jari e chegaram a Calçoene no dia 10 de setembro. Nesta sexta-feira (11), a programação segue para Tartarugalzinho, durante a Expoagro.

Orientações chegam a escolas e comunidades

As ações são realizadas em dois momentos. Pela manhã, estudantes participam de palestras e atividades lúdicas que abordam temas como estiagem, seca e os riscos associados ao uso do fogo.

No período da tarde, as orientações são direcionadas a moradores, agricultores e pescadores. Entre os assuntos tratados estão medidas para evitar a propagação das chamas, cuidados com a saúde, procedimentos diante de focos de incêndio e informações sobre a legislação ambiental.

A proposta é ampliar o conhecimento das comunidades sobre os riscos das queimadas e orientar a população sobre como agir ao identificar uma situação de fogo descontrolado em áreas de vegetação.

Período de restrição ao uso do fogo

A campanha ocorre em um período de atenção para a ocorrência de queimadas no estado. Uma portaria estadual suspendeu o uso do fogo em áreas rurais e urbanas de todo o Amapá entre 1º de setembro e 30 de novembro.

A restrição foi estabelecida como medida preventiva diante do aumento do risco de queimadas e incêndios florestais. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o período poderá ser prorrogado conforme as condições climáticas e os indicadores de risco.

O cenário também é acompanhado em razão dos efeitos associados ao fenômeno climático El Niño, que podem se intensificar entre setembro e novembro, período correspondente ao chamado verão amazônico.

Municípios registram focos de incêndio

Dados apresentados pela Sema apontam que, entre 1º de agosto e 10 de setembro, Calçoene registrou 49 focos de incêndio. Tartarugalzinho contabilizou 20 registros, enquanto o município de Amapá teve oito no mesmo intervalo.

Os números reforçam a importância das medidas de prevenção durante o período de maior risco, especialmente em regiões onde atividades rurais e outras práticas podem envolver o uso do fogo.

Mais de 400 pessoas participaram das primeiras ações

Nas atividades realizadas em Laranjal do Jari, a campanha reuniu cerca de 350 estudantes e professores, além de 40 comunitários, agricultores e pescadores.

Em Vitória do Jari, outras 99 pessoas participaram das ações de orientação.

A programação deve continuar alcançando diferentes municípios do estado, com foco na prevenção e na disseminação de informações sobre os cuidados necessários durante a estiagem.

Com informações da Sema

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