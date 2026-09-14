Concurso da Saúde no Amapá abre 4,2 mil oportunidades

Edital reúne 38 cargos de níveis técnico e superior; inscrições começam em 14 de setembro e provas estão previstas para dezembro.

O edital do novo concurso público da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa) foi publicado nesta sexta-feira (11). O certame prevê 4.210 oportunidades para cadastro reserva, distribuídas entre 38 cargos de níveis técnico e superior.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (14) e seguem até 13 de outubro. A organização do concurso ficará sob responsabilidade do Instituto AOCP.

O último concurso público para a área da Saúde realizado pelo Estado ocorreu em 2012. Segundo as informações do edital, a seleção atual também contempla cargos e especialidades incorporados à estrutura da carreira após mudanças no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

Provas estão previstas para dezembro

A aplicação das provas está prevista para o dia 20 de dezembro de 2026. Para os cargos que possuem essa etapa, também haverá avaliação de títulos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

A previsão informada é de que o resultado final do concurso seja divulgado em 2 de abril de 2027.

O edital completo apresenta os requisitos para cada cargo, remunerações, conteúdo programático, cronograma, etapas da seleção e demais regras do certame.

[Confira o edital completo e todas as regras do concurso no site do Instituto AOCP.]

Cargos de nível técnico

Entre as oportunidades de nível médio/técnico, o cargo com maior número de vagas é o de Técnico em Enfermagem, com 1.506 oportunidades.

Também estão previstos cargos para Técnico em Laboratório (202), Técnico em Radiologia (50), Técnico em Patologia Clínica (35), Técnico de Regulação em Saúde (20), Técnico em Saúde Bucal (15), Técnico em Nutrição e Dietética (11), Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica (10), Técnico em Massoterapia (10), Técnico em Farmácia (8), Rádio Operador de Central de Regulação em Saúde (7), Técnico em Prótese Dentária (5), Condutor de Veículo de Urgência/Emergência Terrestre (22), Auxiliar de Regulação Médica (16) e Condutor de Veículo de Urgência Marítimo (2).

Enfermeiros têm 1,3 mil oportunidades

No nível superior, o cargo de Enfermeiro concentra 1.309 oportunidades, seguido por Biomédico, com 161, Médico II – Especialista, com 151, e Fisioterapeuta, com 105.

A relação também inclui Assistente Social (79), Farmacêutico (57), Tecnólogo em Radiologia (50), Médico I – Clínico Geral (40), Nutricionista (40), Cirurgião-Dentista (38), Farmacêutico-Bioquímico (32), Terapeuta Ocupacional (24), Analista em Análises Clínicas (20), Médico III – Subespecialista (17), Educador Físico (10), Pedagogo (10), Analista em Imaginologia (10), Musicoterapeuta (5), Biólogo (3), Médico Veterinário (3) e Analista Químico e Ambiental (1).

Também estão entre os cargos Psicólogo, com 84 oportunidades, Fonoaudiólogo, com 42, e outros profissionais de diferentes áreas da rede estadual.

Novas especialidades foram incluídas

Entre as funções que passaram a integrar a estrutura da carreira estão Auxiliar de Regulação Médica, Educador Físico, Musicoterapeuta, Pedagogo, Técnico em Farmácia e Técnico em Massoterapia.

A atualização do PCCR antecedeu a realização do concurso e permitiu a inclusão de categorias e especialidades que não estavam previstas anteriormente na legislação da carreira.

Para os candidatos, o próximo passo é consultar o edital completo e verificar os requisitos específicos do cargo escolhido, além do cronograma e das regras para inscrição.

Inscrições: 14 de setembro a 13 de outubro de 2026

Provas: previsão para 20 de dezembro de 2026

Organização: Instituto AOCP

Oportunidades: 4.210 para cadastro reserva

Resultado final: previsão para 2 de abril de 2027

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