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AmapáCiência e Tecnologia

Antigo Macapá Hotel se prepara para virar polo de inovação

Livia Almeida

Espaço na orla da capital deve reunir startups, pesquisadores, universidades e empreendedores em estrutura voltada à ciência e tecnologia.

O prédio do antigo Macapá Hotel, na região central da capital e às margens do rio Amazonas, está na etapa final de preparação para receber o Parque Tecnológico do Amapá Foz do Rio Amazonas. A previsão divulgada pelo Governo do Estado é que o espaço seja inaugurado ainda em setembro.

A proposta é transformar o imóvel, que por anos fez parte da paisagem da orla de Macapá, em um ambiente dedicado à ciência, tecnologia, empreendedorismo e desenvolvimento de soluções relacionadas às características da Amazônia.

O projeto prevê a convivência entre pesquisadores, universidades, startups, empresas, empreendedores e instituições públicas. A intenção é aproximar esses diferentes atores para facilitar a criação, o desenvolvimento e a aplicação de projetos.

Estrutura terá coworking e laboratórios

O Parque Tecnológico deverá contar com ambientes destinados a diferentes fases de projetos de inovação. Entre os espaços previstos estão áreas de coworking, laboratórios, capacitação, prototipagem, incubação e desenvolvimento de projetos.

Na prática, a estrutura poderá atender desde pessoas que estão iniciando um negócio até pesquisadores interessados em transformar resultados científicos em produtos ou serviços.

Startups também poderão utilizar os ambientes para desenvolver e testar soluções, enquanto empresas terão a possibilidade de se aproximar de projetos produzidos no próprio estado.

A proposta inclui ainda a realização de mentorias, capacitações, eventos e encontros entre pesquisadores, empreendedores, empresas e potenciais investidores.

Amazônia como eixo de pesquisa e inovação

Um dos focos previstos para o espaço é o desenvolvimento de soluções relacionadas às potencialidades amazônicas. Entre as áreas citadas estão biodiversidade, bioeconomia, biotecnologia e tecnologias sustentáveis.

A ideia é estimular projetos capazes de transformar conhecimento científico e recursos da região em produtos e serviços com maior valor agregado, mantendo a conexão com as características ambientais e sociais do território.

O parque também poderá funcionar como ponto de articulação entre iniciativas que já são desenvolvidas no estado, criando oportunidades para que pesquisas e projetos tenham acesso a infraestrutura, orientação e possíveis parceiros.

Projeto prevê R$ 13,2 milhões em investimentos

A implantação do Parque Tecnológico envolve obras de revitalização, estruturação dos ambientes e aquisição de equipamentos.

Um dos projetos destinados ao espaço prevê R$ 13,2 milhões em recursos, sendo R$ 8,1 milhões provenientes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e R$ 5,1 milhões de contrapartida do Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Setec).

Com a previsão de inauguração para setembro, o antigo hotel passa a ter uma nova função na área central de Macapá. A expectativa é que o espaço seja utilizado para conectar iniciativas de pesquisa, empreendedorismo e tecnologia e ampliar a participação do Amapá em projetos ligados à inovação na Amazônia.

Fotos: Flávio Sousa/GEA e Jhon Martins/GEA

Com informações da Secom/GEA

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