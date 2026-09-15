Poetas Azuis inicia série de vídeos com indicações de leitura nas redes sociais

Projeto “Livro de Cabeceira” busca estimular o hábito da leitura por meio de vídeos curtos com indicações de obras literárias

Com o objetivo de contribuir para o crescimento do número de leitores, o coletivo Poetas Azuis, formado por Pedro Stkls e Thiago Soeiro, iniciou uma nova série de vídeos em suas redes sociais. Intitulada “Livro de Cabeceira”, a iniciativa apresenta, de forma objetiva e por meio de vídeos curtos, indicações de obras literárias que podem transitar entre a prosa e a poesia. A proposta é apresentar um livro, compartilhar um pouco da experiência de quem o indica e, principalmente, despertar no público o desejo de conhecer e ler a obra.

A iniciativa surge em um cenário de redução do número de leitores no Brasil. De acordo com dados de 2024 da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, única pesquisa nacional a avaliar o comportamento leitor da população brasileira, o país perdeu 6,7 milhões de leitores nos últimos quatro anos.

Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, a proporção de não leitores é maior que a de leitores. Segundo o levantamento, 53% dos brasileiros não leram nem mesmo parte de um livro, impresso ou digital, de qualquer gênero, nos três meses anteriores à pesquisa. Quando considerados apenas os livros lidos integralmente no mesmo período, o percentual corresponde a apenas 27% da população.

A queda no número de leitores foi identificada em diferentes perfis analisados pela pesquisa, incluindo faixas etárias, gêneros, níveis de escolaridade, estudantes e não estudantes, classes sociais e faixas de renda. O cenário reforça a necessidade de criar estratégias para aproximar a literatura do cotidiano das pessoas, especialmente nos espaços onde elas já estão presentes, como as redes sociais.

É nesse contexto que os Poetas Azuis apostam no formato audiovisual para transformar a indicação literária em um convite à leitura. A série terá publicação semanal, e a intenção é que se torne uma ação permanente do Ponto de Leitura Digital do coletivo no Instagram.

“O intuito é convidar pessoas de diferentes formações e experiências para contarem sobre sua relação com a leitura a partir do livro que mudou a sua vida”, explica Pedro Stkls, poeta e cofundador dos Poetas Azuis.

A proposta também busca ampliar a diversidade de vozes e experiências apresentadas nos vídeos. Entre os primeiros convidados estão Núbia Pacheco, jornalista; Carina Rodrigues, professora e advogada; Márcio da Paixão Barros, professor e poeta; e Tiago Quingosta, advogado e escritor.

“Mais do que apresentar títulos, o ‘Livro de Cabeceira’ pretende aproximar leitores e não leitores da literatura a partir de experiências pessoais. A ideia é mostrar que um livro pode ser ponto de encontro, memória, descoberta e transformação”, conclui o poeta e jornalista Thiago Soeiro.

O coletivo também abre espaço para quem deseja participar da ação. Basta entrar em contato por meio das redes sociais ou pelo e-mail poetasazuis@gmail.com.

Texto: Ascom Poetas Azuis

Fotos: Renildo Sá

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