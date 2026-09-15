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Clube de Leitura Cuir apresenta obra do poeta Thiago Soeiro em escola pública de Macapá

Livia Almeida

Projeto de extensão da UEAP promove encontro de escritores LGBTQIAPN+ com alunos da Escola Estadual Maria Ivone de Menezes.

A literatura LGBTQIAPN+ produzida no Amapá é o ponto de partida para uma roda de conversa com estudantes do ensino médio da Escola Estadual Maria Ivone de Menezes, no bairro Perpétuo Socorro, nesta quinta-feira, 17, a partir das 16h45. O encontro terá a participação do poeta Thiago Soeiro e integra as ações do Clube de Leitura Cuir, projeto de extensão da Universidade do Estado do Amapá (UEAP).

Coordenado pelo professor Luciano Mendes Duarte Júnior, o projeto é vinculado ao Colegiado de Letras e ao Centro de Línguas da UEAP. “O Clube é um espaço de difusão da bibliodiversidade e de promoção da literatura LGBTQIAPN+, onde buscamos ampliar a presença de diferentes vozes autorais nos espaços de formação de leitores, que é a escola”, destaca o coordenador do projeto.

Convidado desta edição, Thiago Soeiro, é jornalista e poeta, atua no cenário literário amapaense desde 2009. É declamador, integrou os grupos livres Poesia na Boca da Noite e Poema de Quinta, além de ser cofundador do grupo lítero-musical Poetas Azuis, criado em 2011 e dedicado à popularização da poesia por meio da fala, do canto e da internet.

Com 17 anos de trajetória literária, Thiago possui um livro publicado, participação em coletâneas e experiência em eventos literários no Amapá e em outros estados brasileiros. Entre eles estão o Off Flip, no Rio de Janeiro (RJ); FLIMA, em Alagoas (AL); FLIU, na Bahia (BA); e o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em Pernambuco (PE).

“Como homem negro e gay, escrever sempre foi meu ato de liberdade e também de minha própria compreensão de mundo, e poder compartilhar um pouco da minha poesia com estudantes do ensino médio é uma grande oportunidade de mostrar o meu trabalho e quem sabe também incentivar novos escritores e leitores”, destaca o poeta.

A presença do poeta no projeto coloca os estudantes em contato direto com uma autoria amapaense contemporânea, permitindo conhecer seu processo de criação, sua trajetória na literatura e as possibilidades de produção e circulação da poesia a partir da Amazônia.

O projeto que foi criado em 2024, este ano ganhou uma nova proporção a partir do edital de financiamento para projetos de extensão da UEAP, onde o clube ampliou suas ações para estudantes de escolas públicas. Além dos encontros com os autores amapaenses estão previstas atividades de escrita de redações para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desenvolvidas em parceria com professores de Língua Portuguesa da universidade. Este ano já passaram pelo clube os escritores Natanael dObaluae e Yueh Fernandes.

Serviço:

Clube de Leitura Cuir – Encontro com Thiago Soeiro
Data: quinta-feira, 17 de setembro
Horário: 16h45
Local: Escola Estadual Maria Ivone de Menezes – Macapá (AP)

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