Moradores de Oiapoque recebem consultas por telemedicina durante ação do TCE

Atendimentos ocorreram nesta quinta-feira (5), na Escola Estadual Joaquim Nabuco, com oferta de consultas virtuais, exames laboratoriais, vacinação e serviços de saúde bucal.

Moradores de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, tiveram acesso a consultas médicas por telemedicina nesta quinta-feira, 5 de novembro, durante o segundo dia da 9ª edição do TCE na Comunidade. Os atendimentos foram realizados na Escola Estadual Joaquim Nabuco, com serviços disponibilizados pelo Governo do Amapá.

A iniciativa permitiu que pacientes realizassem consultas virtuais, recebessem orientações médicas e obtivessem encaminhamentos sem a necessidade de deslocamento até Macapá para esses atendimentos.

Além da telemedicina, a programação reuniu serviços de vacinação, exames laboratoriais e atendimento odontológico.

Consultas virtuais facilitam acesso à saúde

Entre as pessoas atendidas estava Roseli Souza, de 63 anos, que mora em Oiapoque há 25 anos. Ela realizou uma consulta por telemedicina e recebeu encaminhamento médico.

“Foi uma oportunidade muito boa para a gente. Consegui passar pela consulta e receber o encaminhamento necessário. É importante ter esse tipo de serviço aqui em Oiapoque, porque facilita muito a vida de quem mora longe da capital”, relatou.

A moradora Rosicleia Soares, de 50 anos, também participou da programação. Residente no município há três décadas, ela teve sua primeira experiência com uma consulta médica virtual após saber da ação por familiares.

“Nunca tinha feito uma consulta virtual, foi uma experiência nova para mim. É muito bom ter essa oportunidade e poder receber atendimento sem precisar sair do município”, contou.



Exames laboratoriais e vacinação

Além das consultas virtuais, os moradores tiveram acesso a exames laboratoriais, incluindo dosagens de proteínas totais, albumina, creatinina e ureia.

Segundo as informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), alguns resultados do painel bioquímico ficam disponíveis em aproximadamente dez minutos, permitindo maior agilidade na avaliação dos pacientes.

Na área de imunização, foram disponibilizados oito tipos de vacinas, entre elas tríplice viral, hepatite, HPV e febre amarela.

A programação também incluiu atendimentos de saúde bucal, reunindo diferentes serviços de assistência e prevenção em um único espaço.

Atendimento integrado à população

A secretária adjunta de Atenção à Saúde, Macelir Kobayashi, explicou que a oferta simultânea de diferentes serviços busca atender às necessidades dos moradores.

De acordo com a gestora, a telemedicina permite realizar avaliações e encaminhamentos, enquanto os exames laboratoriais, a vacinação e os atendimentos odontológicos complementam a assistência prestada durante a ação.

A utilização da telemedicina representa uma alternativa de atendimento para municípios distantes da capital, especialmente em situações nas quais a avaliação médica pode ser realizada virtualmente.

A ação integra a programação da 9ª edição do TCE na Comunidade, realizada em Oiapoque.

Via Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa), com informações da Agência Amapá.

Fotos: Rodrigo Abreu/Sesa.

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