Edital de R$ 2,9 milhões abre 34 vagas para projetos audiovisuais no Amapá

Inscrições gratuitas seguem até 10 de novembro e contemplam produções cinematográficas, festivais, formação profissional e preservação da memória audiovisual.

O Governo do Amapá está com inscrições abertas para o edital do Programa Arranjos Regionais, que destina R$ 2.932.500 ao financiamento de projetos do setor audiovisual no estado. A chamada pública prevê a seleção de 34 propostas, distribuídas em 13 categorias.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h45 de terça-feira, 10 de novembro, exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura (SEIIC), disponível no portal da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Os recursos são provenientes da contrapartida estadual no âmbito do Programa Arranjos Regionais e serão destinados a iniciativas que envolvem diferentes etapas da produção e circulação de obras audiovisuais.

Edital contempla 13 categorias

As oportunidades de financiamento abrangem projetos de produção, desenvolvimento, exibição, formação e preservação da memória audiovisual.

Entre as modalidades previstas estão a produção de curtas-metragens de ficção e documentários, o desenvolvimento de longas-metragens e obras seriadas, além da realização de festivais e eventos voltados ao mercado audiovisual.

O edital também contempla o fortalecimento de cineclubes, iniciativas de exibição cinematográfica, formação profissional, pesquisa e preservação de acervos.

Uma das categorias é destinada especificamente à produção de webséries para o público infantil, ampliando as possibilidades de criação de conteúdos voltados a diferentes faixas etárias.

Incentivo à produção audiovisual amapaense

A chamada pública tem como objetivo ampliar as oportunidades de financiamento para profissionais e produtores culturais que atuam no setor audiovisual do Amapá.

Além da realização de novas produções, o programa contempla atividades relacionadas à formação de profissionais, à circulação de obras e à preservação de registros da história audiovisual do estado.

A distribuição dos recursos entre diferentes categorias busca atender projetos em variadas etapas de desenvolvimento, desde a elaboração de propostas até a exibição de conteúdos.

Inscrições terminam em 10 de novembro

Os interessados devem realizar a inscrição pelo Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, observando as exigências, os critérios de participação e a documentação estabelecida no edital.

O prazo termina às 23h45 do dia 10 de novembro de 2026.

Serviço — Edital Programa Arranjos Regionais

Investimento: R$ 2.932.500

R$ 2.932.500 Projetos previstos: 34

34 Categorias: 13

13 Inscrições: até 10 de novembro de 2026, às 23h45

até 10 de novembro de 2026, às 23h45 Valor da inscrição: gratuito

gratuito Onde se inscrever: Sistema Estadual de Incentivo à Cultura (SEIIC), pelo portal da Secult

Fonte: Governo do Amapá / Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

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