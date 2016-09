Círio de Nazaré: coordenação aguarda doações de água para a festividade

A Coordenação do Círio de Nazaré 2016 em Macapá deu início a arrecadação das doações de água mineral que serão distribuídas na grande procissão do Círio e nas oito romarias oficiais da festividade.

As doações podem ser feitas de duas formas: o fiel pode entregar as garrafinhas de água à coordenação, que ficará responsável por distribuí-las; ou realizar o cadastro para que, no dia do Círio, possa fazer a distribuição nas ruas por onde passa a procissão.

O cadastramento é necessário para que seja repassado o ponto onde o promesseiro deverá realizar a entrega de água durante o percurso do Círio, seja em carro, caminhão ou outros tipos de armazenamento.

“Todos os anos nós realizamos esse cadastramento como forma de organizar a distribuição de água durante o percurso. Esperamos arrecadar mais de dez mil garrafinhas de água para distribuição”, explica Patrícia Leal, da equipe de coordenação.

Além da distribuição aos fiéis, as doações também são direcionadas no dia da procissão para abastecimento de militares da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e voluntários da festividade. As quantidades de pacotes ficam a critério do participante, pois toda doação é bem-vinda.

As entregas e cadastramento de doações podem ser feitas o quanto antes na Secretaria do Círio, localizada no subsolo da Catedral de São José, com entrada pela Av. Mendonça Furtado. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Márcia Fonseca / Asscom Círio 2016

Contato: 98139-7609 / 99118-7183