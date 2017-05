MSF alerta que epidemia de cólera no Iêmen pode se tornar incontrolável

Doença já causou 315 mortes no país; equipes do MSF atenderam 3.092 pacientes

A organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou nesta segunda-feira (22) que o surto de cólera no Iêmen “pode se tornar incontrolável”, já que os casos de pessoas suspeitas de ter contraído a doença mais do que dobraram nos últimos dias. As informações são da Agência EFE.

Em comunicado, a organização destacou que os supostos casos de contágio, que chegaram a 11 mil em 14 de maio, subiram para mais de 23,5 mil no último dia 19, segundo números apurados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “A rápida propagação do surto de cólera é extremadamente alarmante”, disse Ghassan Abou Chaar, coordenador geral da MSF no Iêmen.

Além disso, a doença se estendeu recentemente a 18 das 22 províncias do Iêmen, informou o Ministério de Saúde e População daquele país árabe.

“Para ter o surto sob controle, não bastará simplesmente tratar àqueles que comparecem aos centros médicos: também necessitamos de nos dirigir à fonte da doença, melhorando o manejo da água e o saneamento e trabalhando com as comunidades para evitar novos casos”, alertou Ghassan Chaar.

A Organização Mundial da Saúde também alertou que “o cólera se expande de uma forma sem precedentes” e já causou 315 mortes no Iêmen.

Provisões

Segundo nota, as equipes do MSF atenderam 3.092 pacientes em 409 unidades de tratamento de cólera nas províncias de Amran, Hadramaute, Hajjah, Ad Dali, Taiz e Ibb. A organização espera receber mais de 63 toneladas de provisões, que deverão chegar ao Iêmen nos próximos dias para fazer frente à situação de emergência.

O pico da epidemia de cólera coincide com a temporada de chuvas, com o agravamento da situação econômica e o colapso do sistema sanitário nacional, que se deteriorou notavelmente devido ao conflito armado no país.

R7

Curtir isso: Curtir Carregando...