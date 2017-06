Calor bate recorde no Tocantins

Com sol forte e sem ar polar, o calor chega quase 38°C e bate recorde no Tocantins. Calor e ar seco são características do clima neste estado no inverno.

Enquanto o Sul do Brasil registra temperatura abaixo de zero, no Norte do país é o calor que bate recorde. Em Palmas, capital do Tocantins, a temperatura na tarde de 12 de junho chegou aos 37,9°C. Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, esta foi maior temperatura no país neste dia e a maior do ano em Palmas, igualando a marca já registrada no dia 9 de junho.

Junho é um mês de seca em Palmas e no Tocantins de forma geral. Os eventos de chuva são raros. O ar seco predomina e nesta época são comuns os dias ensolarados. A falta de nuvens e de ar polar permite que o aquecimento do ar seja intenso durante o dia. Assim, as temperaturas sobem bastante.

Desde o início de junho, a menor temperatura em Palmas foi de 33,9°C no dia 4. Quase todos os dias a temperatura passou dos 36,0°C. Mas no ano passado, o calor foi ainda mais intenso nesta época e a temperatura chegou aos 39,9°C em junho de 2016.

Recorde de frio

A pouca nebulosidade nesta época do ano sobre o Tocantins deixa o dia quente, com muito sol, mas também facilita o resfriamento do ar no período noturno deixando a madrugada fresca. No dia 9 de junho, Palmas bateu o recorde de calor para 2017 até agora e também o recorde de menor temperatura do ano, de madrugada mais fresca, com temperatura mínima de 18,5°C.

Os meses de seca, de maio a setembro, são marcados por dias com grande amplitude térmica, com temperaturas amenas na madrugada e calor intenso à tarde. No fim do inverno e no começo da primavera, a temperatura pode superar os 40°C facilmente.

Ar seco influencia o Norte do BR

Uma massa de ar seco já predomina sobre o Tocantins, sobre a parte sul e leste do Pará, sul do Amazonas, Rondônia e Acre. Esta é uma situação comum nesta época do ano que já marcada por dias com muito sol, calor e pouca chuva. Os eventos de chuva nestas áreas da Região Norte são cada vez mais raros até setembro.

Esta massa de ar seco se intensifica sobre o Brasil nos próximos dias e vai manter o tempo firme, com forte e sem condições para chuva na faixa sul da Região Norte. O ar úmido e as pancadas de chuva ficam concentrados sobre Roraima, Amapá, norte do Pará e norte/oeste do Amazonas.

No feriado prolongado de Corpus Christi, o sol forte vai predominar na Região Norte. Mas atenção com o ar seco! O nível de umidade deve ficar entre 12% e 20% mas horas mais quentes da tarde especialmente sobre o Tocantins.

Fonte: Climatempo

Curtir isso: Curtir Carregando...