Campanha travessia segura será intensificada pela capitania fluvial no Alto Solimões

No programa Sentinela da Fronteira, na Rádio Nacional, o capitão de fragata Angelo Barbosa Seleri, da Marinha do Brasil, em Tabatinga, falou da questão do peso nasembarcações ou seja o limite de passageiros que devem ser respeitadas.

Seleri chama a atenção para o uso dos coletes salva-vidas que algumas embarcações ainda não possuem, além do perigo de escalpelamentos devido às condições das máquinas de cada embarcação.

