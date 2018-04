Google pode estar prestes a lançar versão web do Android Messages

Parece que a Google realmente está disposta a transformar o Android Messages, app oficial do sistema operacional móvel para a troca de SMS e mensagens via internet, em uma alternativa atraente ao WhatsApp e ao iMessage. Ao que tudo indica, a Gigante das Buscas pretende lançar em breve uma interface web do aplicativo, permitindo que você converse com seus contatos pelo navegador do desktop através de um smartphone conectado via Wi-Fi.

De acordo com a equipe do XDA Developers, há códigos escondidos na última compilação do software que sugerem tal recurso. A funcionalidade funcionaria da mesma forma que o WhatsApp Web: o usuário acessa um site específico (que ainda não está no ar) e usa a câmera do celular para escanear um QR Code que é apresentado pela página.

O portal seria compatível com todos os browsers e possibilitaria a troca de qualquer tipo de mensagem suportada pelo app: torpedos, MMS e RCS (Rich Communication Services ou Serviços de Comunicação Rica, um protocolo relativamente recente e que inclui mais tipos de mídia). Já existem softwares de terceiros que permitem tal sincronia, mas é sempre bom ter uma solução oficial da Gigante das Buscas.

