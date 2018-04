Café: conheça os benefícios e os cuidados que se deve ter

O Dia Mundial do Café foi comemorado oficialmente neste fim de semana, mas o cafezinho, na verdade, é a bebida nossa de todo dia. Especialmente quando se trata de uma segunda-feira. Tomar uma xícara bem forte da bebida para começar a semana com energia é a estratégia de muita gente. Mas, como tudo na vida, é preciso moderação.

— A cafeína é uma das substâncias que melhoram as performances cognitiva e psicomotora e a concentração. Além disso, ajuda no estado de alerta e na realização de atividades do dia a dia — diz Lais Gomes, nutricionista da Aliança Instituto de Oncologia.

A especialista alerta para o consumo exagerado do líquido — que não deve ultrapassar 300ml por dia. Caso contrário, a pessoa pode sentir efeitos como taquicardia e insônia:

— Depende da dosagem e da sensibilidade da pessoa em relação à cafeína. Apesar de o limite ser maior, acredito que o ideal seja ingerir 120ml.

