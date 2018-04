Banda Eguamanojazz promove show antes de embarcar para a França

A banda instrumental Eguamanojazz é a representante do Amapá no Festival Stage Nomade, que irá acontecer em julho, na França, e seus fundadores, professor Elias Sampaio e os músicos Nelson Dutra e João Batera, estão à frente da programação para arrecadar recursos para a viagem. Os artistas confirmam para o dia 5 de maio o show Sambas e Boleros em parceria com a cantora Deize Pinheiro e participação dos artistas Patrícia Bastos, Ariel, Cássio Pontes e Rambolde Campos, na Churrascaria Steak Express, para viabilizar renda para a viagem. Realizado pela Association Nomade, o festival será palco do lançamento do CD da banda, “Crioulo da Amazônia”.

O festival é um momento de integração das culturas musicais da América do Sul, Caribe e Guianas, e já se encontra na 10ª edição. Os participantes do intercâmbio, professores, alunos, produtores musicais e de eventos em geral enriquecem o cenário musical regional e folclórico apresentando a cultura tradicional de cada região, que ganha evidência no palco do festival. Martinica, Caribe, Guiane, Paris, Alemanha e Brasil são algumas culturas que têm representatividade no Festival, que acontecerá no norte da França.

CD “CRIOULO DA AMAZÔNIA”

O professor Elias Sampaio representou o Amapá no festival em outras ocasiões, e agora, com a Eguamanojazz, lança no evento o CD instrumental “Crioulo da Amazônia” que reúne canções como Vida Boa, do amapaense Zé Miguel, e de compositores de outras nações, como Pierre-Marrie levaillant, David Fackeure e Yan Hervé, e ainda composições autorais dos integrantes da banda. O disco é resultado de uma pesquisa de fusão musical do Brasil com ritmos como samba, bossa nova, batuque e marabaixo, que ganharam versão no estilo Criolè Jazz.

“Iremos apresentar no Festival o trabalho que desenvolvemos no Amapá e na Amazônia, que é essa música crioula, nossas tradições, marabaixo e batuque em uma versão instrumental. Será uma oportunidade única de levar nossa produção para a vitrine musical que é o Festival Stage Nomade, que tem como perfil a integração das culturas e sons tradicionais. Estamos recorrendo à alternativas para financiarmos a viagem, e este show Sambas e Boleros faz parte de nossa campanha de arrecadação. Contamos com o apoio de artistas que irão participar e esperamos que a população nos prestigie e aproveite o show, que será de muito talento”, disse o músico Elias Sampaio.

Serviços

Local: Churrascaria Steak Express

Endereço: Av: Mendonça Furtado entre Hamilton Silva e Manoel Eudóxio.

Hora: 22h

Mesa: R$ 100, 00

Informações: 98121-6999 – 988033686

Mariléia Maciel