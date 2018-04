Poesia de fim de tarde de um inverno Amazônico

Se por um nano-lapso literário

me atrevesse a ser poeta

faria um poema pra ti

Ó Curiaú!

(cantaria sem hesitar

a tua compleição clara-fotográfica

teu bucólico formato

teu lyrisme captivant

teu encanto que nos faz fugere urbem).

Se por deboche do destino

fosse um trovador árcade

Oh! Queria sê-lo!

(faria poesias de minúsculas métricas

tal qual um Cláudio Manuel da Costa tucuju

para que os ofuscados contemplassem

tua beleza–monumento).

Ah! Teus contours luxuriants!

Ah! Se eu fosse poeta!

E isso é outra conversa

pois poetas amapaenses já te exaltam com primor

(diria da saga dos antigos cativos

da exaltação da negritude de teu povo

da manutenção heroica de tua tradição).

Ah! Curiaú!

Se me dedicasses asilo

calhava de passar as horas

ouvindo as histórias de Dona Esmeraldina

e o batuque-dança de São Joaquim – até a alvorada.

Poesia CURIAÚ LYRICAL de MARVEN JUNIUS FRANKLIN

Sob uma Licença Creative Commons Brasil.

Fotografia: Chico Terra