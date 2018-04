Na Europa, apenas maiores de 16 anos poderão usar o WhatsApp

Ramon de Souza

Além de anunciar novas políticas de privacidade e prometer um recurso de download de dados, o WhatsApp divulgou uma notícia curiosa na tarde desta terça-feira (24). O mensageiro deixou avisado que, na Europa, só poderão utilizar as próximas versões do aplicativo aqueles usuários que tiverem 16 anos ou mais. Isso significa que o serviço está aumentando em três anos a sua idade mínima requerida — que, até então, era de 13 anos.

A companhia não deu detalhes sobre o assunto, mas deixou claro que, no futuro update do software, todos os internautas vão encarar uma página pedindo uma confirmação de sua idade. Obviamente, as crianças poderão continuar mentindo (como já acontece nos dias de hoje), mas, legalmente falando, o mensageiro não pode mais se responsabilizar por incidentes ocorridos com usuários que estejam abaixo da maioridade requerida.

Vale a pena ressaltar que a nova regra é válida apenas para a Europa, continente que recentemente ganhou uma nova legislação de proteção de dados pessoais (GDPR). As regras entrarão em vigor no fim do mês que vem.

Via Canaltech