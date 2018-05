Ministro da Educação explicará programas prioritários em audiência na terça-feira

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) recebe nesta terça-feira (15), a partir das 10h, o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, para debater as políticas públicas conduzidas pela pasta. A iniciativa da audiência é da presidente da comissão, senadora Lúcia Vânia (PSB-GO).

O ministro deve expor aos senadores as diretrizes e os programas prioritários do ministério, bem como apontar as medidas que pretende aplicar ou introduzir sob sua gestão. Rossieli assumiu a pasta em abril, com a saída do então ministro Mendonça Filho, que deixou o cargo para disputar as eleições de outubro deste ano.

A audiência será realizada em caráter interativo, por meio do portal e-cidadania e do Alô Senado, e contará com o Serviço de Língua Brasileira de Sinais (libras). A reunião ocorrerá na sala 15 da Ala Senador Alexandre Costa.

Agência Senado