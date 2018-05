Facebook suspende mais de 200 apps que violaram regras do uso de dados

Antes mesmo de Mark Zuckerberg depor no Congresso e no Senado estadunidense, em abril, o Facebook já havia prometido que iria investigar mais a fundo todos os apps que usam dados da plataforma para evitar casos como o da Cambridge Analytica. E, agora, como prometido, a companhia vem dar alguma satisfação sobre o início dessa varredura, com um anúncio que preocupa: nada menos do que 200 apps foram suspensos, devido a algum tipo de violação de conduta no uso de informações dos usuários.

“Como Mark explicou, o Facebook investigará todos os aplicativos que tiveram acesso a grandes quantidades de informações antes de alterarmos nossas políticas de plataforma em 2014 — reduzindo significativamente os dados que poderiam ser acessados. Ele também deixou claro que softwares específicos que apresentassem preocupações seriam auditados individualmente e qualquer um que se recusasse a participar desse processo ou não fosse aprovado seria banido do Facebook”, lembrou a rede social, em comunicado oficial.

O trabalho está só no começo e cada app, dos milhares já observados, passa por duas fases de avaliação. A primeira conta com um estudo para saber mais sobre o comportamento e se eles acumulam grande volume de dados da rede social. A segunda é realizada com entrevistas junto aos programadores, que devem detalhar tudo sobre suas criações e o que eles fazem com o acesso aos perfis.

