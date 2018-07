“Agora é que são Eles”: Epaminondas Gustavo e Adilson Alcântara em mais um show de humor caboco em Macapá

Os humoristas Cláudio Rendeiro e Adilson Alcântara estarão novamente em Macapá apresentando um show com piadas e histórias que se passam nas ilhas do Pará, muitas vividas por ribeirinhos e moradores do Norte do Brasil. “Agora é que são Eles” é o novo espetáculo da dupla, que tem como personagem principal o Epaminondas Gustavo, interpretado por Cláudio Rendeiro, e músicas que cantam o caboco e a vida amazônica. O show será dia 3 de agosto, no Teatro das Bacabeiras, às 20h.

“Agora é que são Eles” tem a marca da dupla, que faz sucesso nos palcos e redes sociais, principalmente na rede de relacionamento wathsapp, onde os áudios com as piadas se espalham instantaneamente. Palavras, expressões populares e “causos” são contados por Epaminondas e Adilson, que transportam a vida dos ribeirinhos para os palcos. As aventuras, reclamações, desavenças, conselhos, fatos, são contadas com o sotaque típico das margens dos rios, e acompanhados por canções que se encaixam no contexto do show.

Epaminondas Gustavo é uma criação do juiz do Tribunal de Justiça do Pará, Cláudio Rendeiro, que o caracterizou como um morador de São Caetano de Odivelas, onde o nasceu o magistrado, com linguajar caboco e cheio de expressões engraçadas. Com uma graça ingênua e natural, Epaminondas dialoga sem dificuldade com o público, que se identifica com o personagem e se tornam parte do espetáculo.

Adilson Alcântara é um artista experiente do Pará, tem 25 anos de carreira como cantor, compositor, humorista e produtor cultural. Ele é o responsável por equilibrar o humor com a paródia, que também faz parte da vida dos ribeirinhos, e conta as piadas com ritmo e acompanhado por um violão. Adilson renova o jeito de fazer humor com seu talento para as artes cênicas e musicalidade latente.

Lançamento de livros

Paralelo ao show de humor, serão lançados no Amapá as obras “Sátira de um Ribeirinho” e “Lírica Ribeirinhas e Outras Margens”, editados pela Imprensa Oficial do Pará. Os livros são uma obra casada, “Sátira de um Ribeirinho” é assinado por Epaminondas Gustavo, com seu olhar caboco, e traz crônicas e histórias; e “Lírica Ribeirinhas e Outras Margens”, revela o lado poético de Cláudio Rendeiro. Macapá está descrita neste último na poesia Coração Tucuju, inspirado no Hino Cultural do Amapá, “Jeito Tucuju”. As histórias e poesias estão disponíveis para serem ouvidas por meio de um QRCode, disponível para celular.

O lançamento dos livros acontecem após a palestra-show para alunos que cursam Direito, no auditório do Sebrae. O valor arrecadado com as entradas deste evento será para investimento na formatura de turmas do curso de Direito, que estão envolvidas na organização do evento.

Serviços:

Data: 3 de agosto

“Agora é que são Eles”

Local: Teatro das Bacabeiras

Hora: 20h

Ingresso: R$ 30,00

Data: 2 de agosto

Local: Auditório do Sebrae

Palestra Show para alunos de Direito

Hora: 19h

Entrada: R$ 20,00

Lançamento dos Livros

Hora: 20:30

Entrada: Livre

Mais informações: 98139-9346 (Ruth Reis)

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação