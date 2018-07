Transformação Digital. A visão de futuro do Sebrae para clientes

Intitulado Startup Sebrae Experience, evento reúne novas tecnologias e inovações de mercado para atendimento ao cliente

Jamille Rosa

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o Startup Sebrae Experience. O evento conta com a participação de 40 colaboradores na instituição, e tem como objetivo otimizar processos de forma inovadora e criativa a partir das novas tecnologias.

O diretor-superintendente em exercício do Sebrae, Waldeir Ribeiro, conta que a transformação é importante, necessária e os colaboradores da organização precisam estar antenados com as essas mudanças, qualidade, foco no nosso estado, mas com o olhar no que acontece no mundo, a partir das novas tecnologias.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar, a transformação digital coloca o cliente no centro do planejamento estratégico da instituição, a partir do desenvolvimento de soluções inovadoras e com o uso das tecnologias a demanda do cliente Sebrae é atendida mais rapidamente.

“A realização do Sebrae Startup Experience é uma iniciativa importantíssima para contribuir com o processo de transformação digital do Sebrae, no sentido de mudar a mentalidade dos colaboradores, oferecendo produtos e serviços que economizem o tempo dos clientes e que tragam soluções mais efetivas”, disse a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar.

Segundo o analista de projetos da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae/AP (UAI), Maikon Richardson, a grande proposta do Startup Sebrae Experience é fazer uma transformação digital não só no evento, mas também, na cabeça das pessoas. “A transformação digital é uma mudança de pensamento, é pensar de forma mais proativa, inovadora, com foco no cliente”, declara o analista de projetos do Sebrae, Maikon Richardson.

Resultados

Nos três (3) de ação, os funcionários participaram de palestras e em grupos tiveram que desenvolver ideias, com foco no cliente, para serem implementadas na instituição, “De resultado foram oito (8) ideias inovadoras, sendo que três (3) delas serão implementadas, então consideramos que o evento foi um sucesso, e que conseguimos atingir o resultado que esperávamos, o de fazer com que as pessoas possam pensar de um modo diferente”, finaliza o analista da UAI, Maikon Richardson.

O Startup Sebrae Experience ocorreu no período de 20 a 22 de julho, das 8h ás 12h, e de 14h ás 18h, na sede do Sebrae Amapá, e contou com a participação de 40 colaboradores da instituição.

Parceiros

Como apoiadores do evento Startup Sebrae Experience, o Sebrae conta com as parcerias da Junior Achievement, Proesc.com, OrçaFascio, Instituto Federal do Amapá (Ifap), Intercâmbio Acadêmico e Turismo (Lótus) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Serviço

Unidade de Marketing e Comunicação