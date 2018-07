Aluno especial vende gibi e telas autorais no Macapá Verão

A inclusão faz parte da programação do último domingo do Macapá Verão 2018. Com o apoio da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), o jovem autista Yuri Pedrada, 17 anos, comercializa gibis e telas autorais neste domingo, 29, no balneário de Fazendinha.

A vocação do jovem foi percebida pela sua professora da Educação de Jovens e Adultos, Patrícia Sabrina Lobo, na Escola José Leoves. Ela orientou Yuri com a pintura aliada a admiração dele com o desenho do Pica-Pau. “Ele escreveu a história, desenhou e pintou. Ele ainda não trabalha com traços finos, mas já faz desenhos a mão livre muito bem”, conta a professora.

O trabalho do jovem está sendo vendido ao preço de R$ 5,00 o gibi e as telas a R$ 50,00. Muito tímido, ele prefere não falar muito sobre a paixão pela arte. “Ele prefere escrever e pintar. Continuaremos fomentando essa vocação dele. Inclusive, já vendemos umas obras aqui”, diz a professora.

Cássia Lima