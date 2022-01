Nova Aliança é a primeira via do bairro Goiabal a receber a pavimentação

Neste pacote ainda estão incluídos as ruas Montevidéu, Israel e Marrocos. Ao todo, são 1,6 quilômetros de extensão.

A Prefeitura de Macapá deu início à pavimentação de quatro ruas no bairro Goiabal. A primeira via a receber o benefício é a Nova Aliança. Neste pacote ainda estão incluídos as ruas Montevidéu, Israel e Marrocos. Ao todo, são 1,6 quilômetros de extensão. A obra vai garantir a mobilidade e a segurança de pedestres e veículos.

Durante a ordem de serviço da obra, no dia 28 de dezembro, a moradora Cláudia Cristina disse que a pavimentação do bairro é um desejo antigo. “A gente vem há muito tempo buscando fazer com que as coisas aconteçam aqui no bairro e agora é um momento de felicidade e um divisor de águas dentro da história do Goiabal. Hoje a gente já vê que a obra vai ser executada”, disse.

As vias receberão o serviço de terraplanagem e depois a pavimentação com bloquetes. A obra será executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), com emenda parlamentar enviada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede) no valor de R$ 1,5 milhão mais contrapartida municipal.

“Nosso compromisso é entregar essa obra com qualidade e agilidade. Já conhecemos a empresa que executa a obra e sabemos do seu compromisso. Nosso prazo de entrega é de 6 meses e vamos cobrar para que esse tempo seja cumprido”, finalizou o secretário municipal de Obras, Cássio Cruz.

Narah Pollyne

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

