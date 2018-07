PF deflagra operação para combater fraudes no seguro-defeso

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (31/07) a

Operação João XXI*, para desarticular organização criminosa especializada em

fraudar concessão do benefício seguro-defeso. O Prejuízo apurado aos cofres

públicos, até o presente momento, supera R$ 69 milhões.

Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 15

mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá, Santana e Laranjal do

Jari no Amapá e em Almeirim no Pará. Dentre os indivíduos presos, oito são

servidores públicos, do Ministério do Trabalho (MTb) e do Sistema Nacional de

Emprego (SINE).

Segundo as investigações que tiveram início a partir de um relatório do MTE,

foram identificados milhares de requerimentos de seguro-defeso com indícios de

irregularidades decorrentes de intervenções indevidas realizadas por servidor do

MTE, lotado na Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Caxias do Sul/RS.

A Operação é um desdobramento da Operação Timoneiro deflagrada em abril

deste ano pela Delegacia de Polícia Federal em Caxias do Sul/RS.

Os investigados irão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos

crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações,

organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenado, as penas podem

chegar a 40 anos de prisão.

*O nome da Operação faz referência à uma passagem bíblica que fala da Pesca Milagrosa.