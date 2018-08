Sortudos esquecem R$ 150 milhões em prêmios da loteria em 2018

Ganhador tem até 90 dias para retirar o valor. De acordo com a Caixa, dinheiro não resgatado é doado para o Fies

No primeiro semestre de 2018, R$ 150.353 milhões não foram resgatados por ganhadores de prêmios de loterias no Brasil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

É quase metade do total que não foi retirado em todo o ano passado. Segundo a Caixa, em 2017, R$ 326 milhões foram esquecidos pelos ganhadores da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal.

Prazo

O ganhador da aposta tem 90 dias para retirar o dinheiro. Caso isso não ocorra, o valor é doado para o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

