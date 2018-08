Avião no Facebook: bug traz reação inédita para rede social

Empresa cita engano e afirma que providências foram tomadas.

Eduardo Manhães

O Faceboook liberou – por engano – uma reaction de avião que rapidamente ganhou a rede social, atraindo a curiosidade de muitos usuários. O botão de aeronave apareceria junto aos ícones tradicionais da ferramenta, como o famoso curtir. Para tanto, seria necessário escrever um código secreto dentro da plaforma. No entanto, tudo não passou de um engano: em nota, a empresa reconhece que um bug trouxe um ícone que não deveria estar ali.

A rede social pediu desculpas e explicou que o erro é resultado de um experimento realizado em um hackathon. “Não tinha autorização para decolar”, afirmou a empresa em uma nota bem-humorada. Também disse ter tomado as providências para tirar o aviãozinho do ar.

Neste momento, a dúvida sobre “como reagir com avião no Facebook” aparece entre os assuntos mais pesquisados no Google. Em tese, bastaria comentar em algum post com #addplanereact para ter acesso à figura. Em nossos testes, porém, o aviãozinho não estava mais disponível. Outros usuários relatam o retorno da flor e da reação com labaredas de fogo. Nada disso é oficial.

