Poluição do ar é relacionada com alterações no coração

Pesquisadores britânicos constataram um aumento no tamanho da estrutura cardíaca de quem é exposto a altas concentrações de partículas poluentes

Os impactos causados pela poluição do ar na saúde humana não estão restritos a doenças respiratórias: de acordo com pesquisa conduzida por cientistas da Queen Mary University de Londres, foi constatado que a exposição do organismo ao dióxido de nitrogênio e a outras partículas poluentes é responsável por um aumento de duas estruturas cardíacas — os ventrículos esquerdo e direito.

Localizados na parte inferior do coração, os ventrículos são responsáveis por bombear o sangue para a artéria aorta (no caso do ventrículo esquerdo) e para a artéria pulmonar (função realizada pelo ventrículo direito).

Para chegar à conclusão, os pesquisadores analisaram 4 mil voluntários britânicos com idades entre 40 e 69 anos que não tinham histórico de doenças cardiovasculares. De acordo com os resultados, os indivíduos expostos a níveis mais elevados de partículas poluentes tinham ventrículos com maior volume em comparação com as pessoas que moravam em regiões não tão poluídas.

