Curso superior garante melhores chances no mercado de trabalho

Nota do ENEM é um importante trunfo para entrar na Universidade

A Coach, psicóloga e diretora da Excelência Consultoria RH Renata Castello Branco observa que o mercado de trabalho busca um somatório de competências, habilidades e atitudes. O curso superior possibilita ao profissional adquirir conhecimento, métodos, teorias, conceitos e informações, que aliados ao saber fazer e ao poder de entrega, vai beneficiar o posicionamento profissional. Assim, ela acredita que o grande papel da universidade hoje é formar o profissional para o trabalho e não apenas para o emprego, pois os padrões mudaram.

Pela experiência na área de RH, Renata percebe que as pessoas com nível superior ainda têm as melhores chances. “Se a organização está em dúvida entre dois profissionais, por exemplo, um que possui curso superior e experiência, e outro que possui experiência, mas não tem curso superior, vai optar pelo primeiro. Então, o curso superior é um algo a mais, que vai garantir um aumento de probabilidade de êxito que aquele profissional vai oferecer para a empresa”, ressalta.

Empresas buscam profissionais qualificados e com formação superior

Pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que a taxa de desalento – número de pessoas que desistiram de procurar emprego, chegou a 4,4%, no segundo trimestre deste ano, o índice mais alto da série histórica iniciada pelo órgão, no ano de 2012. Já são 27,6 milhões de brasileiros desempregados e, dentro desse universo, 4,833 milhões perderam a esperança de ter um trabalho. Infelizmente, as enormes filas são formadas por homens e mulheres sem nível universitário. Por outro lado, mesmo na crise, há empresas que têm vagas e não conseguem preenchê-las, pois buscam profissionais qualificados com competências oferecidas pelos cursos superiores, porém, enfrentam dificuldades para encontrar esses profissionais.

Saiba mais no Correio da Bahia