6 dicas para escolher o seguro viagem ideal

Contratar um seguro viagem é tão importante quanto escolher uma passagem para o seu destino. Com ele, o viajante evitará custos inesperados causados por imprevistos e aproveitará a sua viagem com mais tranquilidade.

Antes de contratar o seguro viagem, é importante saber que existem diferentes tipos e limites de coberturas voltados para destinos e meios de transporte distintos. Por isso, Mário Rolim Almeida, gerente de Marketing da Allianz Global Assistance, explica o que o passageiro deve levar em consideração na hora de adquirir o seguro. No Brasil, a Allianz Global Assistance atua como representante de seguro da Allianz Seguros no segmento viagem.

Idiomas

Conversar com outra pessoa utilizando o próprio idioma em situações de emergência é um grande facilitador para o viajante conseguir se tranquilizar e voltar a curtir a sua viagem. “Um ponto a ser considerado antes da contratação do seguro viagem é o idioma falado no atendimento. O ideal é ter um atendimento na língua nativa do segurado, e também em outra língua (normalmente o inglês), caso alguém do local precise entrar em contato com a nossa central de atendimento em nome do segurado”, comenta Mário.

Redes credenciadas

Conhecer a rede de profissionais de saúde e hospitais credenciados pela empresa seguradora ao redor do mundo é essencial. “Para isso nossa empresa possui mais de 6 mil estabelecimentos médicos cadastrados e mantém uma rede de correspondentes e representantes globais prontos para atender os nossos clientes”.

