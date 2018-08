Governo lança CRLV digital

A versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVe) foi lançada nesta segunda-feira. Assim como a Carteira de Habitação eletrônica (CNHe), o documento digital contém todas as informações do documento impresso. Além disso, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) destaca que o QR Code poderá ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma abordagem de trânsito.

De acordo com o Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) será o primeiro a oferecer o CRLVe, que substituirá o documento impresso. Os Detrans de todo o país usarão a tecnologia até o dia 31 de dezembro deste ano.

O documento digital será disponibilizado no mesmo aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação digital (CNHe). O usuário também poderá fazer o download do arquivo em formato PDF, com assinatura digital, para casos em que seja necessário apresentar um documento autenticado.

