Exercícios em casa: o que fazer, como e quais os cuidados para não se lesionar

Gabriela Brito

Para quem precisa sair do sedentarismo, separar um tempo para começar a se exercitar em casa mesmo pode ser oportunidade para mudar hábitos

Com a correria do dia a dia, estresse e cansaço, é normal se sentir desmotivada a sair de casa e ir para uma academia. Nessas horas, fazer exercícios em casa pode ser a solução para não deixar o corpo parado e completar a quantidade de horas em atividade que você se propôs a fazer.

Além disso, passar a fazer exercícios em casa pode ser o primeiro passo para quem deseja sair do sedentarismo , já que exclui diversos fatores que normalmente afastam muitas pessoas de uma vida mais ativa , como falta de tempo ou dinheiro.

Para Vinícius Possebon, personal trainer e idealizador do aplicativo Q48, programa de exercícios em casa, o segredo para ter uma vida mais ativa e saudável é reduzir ao máximo as “barreiras”. “Toda vez que você decide adotar um novo hábito, existe algo que chamamos de ‘Energia de Ativação’. Basicamente, quanto maior o número de ações que você tiver de tomar para iniciar a tarefa, mais difícil é fazer com que esse hábito se instale e se perpetue.”

Sendo assim, antes de recomendar qualquer treino para quem tem o objetivo de sair do sedentarismo, Possebon recomenda a pessoa se programar e estabelecer um horário do dia para essa atividade nova, para que ela não tenha de tomar a decisão ao longo do dia de quando fazer o exercício. Da mesma forma que o aluno tem uma hora para trabalhar, por exemplo, vai ter uma hora certa para se exercitar.

