Alunos do SESI Amapá são aprovados para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências

Macapá – Estudantes da Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) Amapá foram aprovados na primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) e estão aptos a participar da segunda e última etapa, no próximo dia 29 de setembro, nos polos de aplicação dos exames. No total são 14 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio que estão disputando uma colocação.

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) é uma realização de três Sociedades Científicas: a Sociedade Brasileira de Física, a Associação Brasileira de Química e o Instituto Butantan. O objetivo é despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais, proporcionar desafios e identificar talentos nas áreas científicas e tecnológicas. As provas da 2ª fase envolverão questões de Biologia, Física e Química. A premiação acontecerá em Fortaleza, em 23 de novembro.

Os competidores são: Ana Carolina Gomes, Ana Luiza Gomes, Emanoele de Souza, Ícaro Lamarão, Luyan dos Anjos, Marcus Donza, Mikaella de Jesus, Carolina Alcântara, Hellen Silva, Juliana Isacksson, Leandro Oliveira, Samilly Morgant da Silva, Maria Tiennys Picanço e Rafael Alves.

Para o SESI, a participação dos alunos na Olimpíada é de suma importância. “Participar de eventos como esse proporciona ampliação de conhecimento, além disso, na preparação para essas competições, desenvolvemos e aprofundamos diversas habilidades cognitivas e não cognitivas dos alunos. Dessa forma, contribuímos para a formação de jovens mais pensantes, críticos, autônomos, que resolvem problemas e crescem como pessoas”, declarou a diretora da escola, Valena Calandrini.